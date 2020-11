Una settimana piena di notizie di gossip e spettacolo. I personaggi protagonisti sono i più amati di sempre: Gerry Scotti, Benedetta Rossi e Pierdavide Carone.

Come ogni settimana, ci concentriamo sui pettegolezzi più importanti del gossip nostrano. Sono stati sette giorni molto movimentati, in cui le star del piccolo schermo sono state protagoniste di diversi eventi e vicende.

Da Gerry Scotti affetto da Coronavirus, fino al lutto ad Amici, fino alle lacrime di Benedetta Rossi, ecco le notizie più forti della settimana.

Gerry Scotti ricovero per Coronavirus e dimissioni dall’ospedale

Come molte personalità del piccolo schermo, anche Gerry Scotti ha dovuto fare i conti con il COVID-19. Il celebre presentatore, infatti, è stato ricoverato poiché aveva contratto il Coronavirus.

Dopo un periodo trascorso in ospedale, il popolare conduttore di Caduta Libera è stato dimesso e ha postato una foto su Instagram, sorridente, in cui informava i fan di aver fatto ritorno a casa.

Lo scatto è stato ripreso anche dal profilo di Striscia la Notizia, che gli ha inviato i migliori auguri per la sua guarigione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gerry Scotti (@gerryscotti)



Il conduttore ha così rassicurato tutti i suoi fan che non vedono l’ora di vederlo di nuovo in Tv, in diretta, in piena forma.

Benedetta Rossi, vip in lacrime per lei

Settimana molto intensa anche per Benedetta Rossi. La food blogger, protagonista anche del programma di Real Time, Fatto in casa da Benedetta, infatti, ha fatto commuovere tutti con la sua storia.

La donna, infatti, ha perso Nuvola, il suo amato cane che si è spento nei mesi scorsi e il post che gli ha dedicato ha sciolto anche il cuore dei vip che la seguono.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta)



Per questo motivo, Benedetta ha voluto dedicargli un post su Instagram all’animale, per dargli un ultimo addio, commuovendo – di conseguenza – anche i fan.

Un post che arriva a distanza di mesi dall’accaduto e dall’adozione di un altro cucciolo che ovviamente non ha sostituito Nuvola ma ha lasciato che l’amore della coppia non finisse sprecato.

Amici in lutto: l’addio di Pierdavide Carone

Infine, passiamo a Pierdavide Carone, ex allievo di amici e ora un cantautore, che ha perso il padre. Il giovane ha postato su Instagram l’ultimo addio all’amato genitore:

“Stanotte il mondo ha perso un uomo buono, stanotte un figlio ha perso il padre. Stanotte è una brutta notte. Oggi mi hai insegnato il dolore“.

Queste sono le parole che si possono leggere dal post che ha pubblicato sul suo profilo ufficiale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pierdavide Carone (@caroneofficial)

Un post che ovviamente in poche ore ha raccolto molti commenti di condoglianze per il cantautore.