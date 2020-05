I 5 modi per combattere la pigrizia ed essere più attivi e produttivi

I 5 modi per combattere la pigrizia ed essere più attivi e...

A volte, tutti sentiamo il bisogno di rimanere a letto e non fare altro che guardare la TV. Come combattere la pigrizia cronica? Ecco quale metodo efficace.

Quando la tua pigrizia diventa un “problema cronico” e ti impedisce di fare le faccende quotidiane o di raggiungere i tuoi obiettivi, allora diventa un ostacolo che va superato a breve.

Trova la tua motivazione

Una delle cause più comuni di pigrizia è la semplice mancanza di motivazione.

Quando non sei abbastanza determinato da fare qualcosa, tendi a procrastinare, e per una buona ragione.

Questo è esattamente il motivo per cui devi trovare la tua motivazione, non importa se hai intenzione di realizzare qualcosa di grande o di completare un compito minore come la pulizia della casa.

Ci sono molti modi mediante i quali puoi trovare o migliorare la tua motivazione.

Puoi dare un’occhiata al quadro generale dei tuoi propositi, cercando di capire se i tuoi scopi sono stati realizzati (tecnica di visualizzazione) o puoi semplicemente tenere d’occhio cosa andrai a guadagnare, se porti avanti ciò che ti motiva.

È molto importante tenere sempre presente gli obiettivi che si desidera raggiungere, poiché questa è spesso la motivazione più forte ed efficiente.

Un passo alla volta!

Uno dei più grandi errori che alcuni di noi tendono a fare è che proviamo a realizzare due o più cose contemporaneamente.

Anche se è vero che alcuni di noi hanno abilità multitasking e fare due cose contemporaneamente può aiutarli a risparmiare un sacco di tempo e guai, gli altri semplicemente non possono concentrarsi su più di una cosa.

Questo è esattamente il motivo per cui è molto importante fare un passo alla volta, altrimenti potresti sentirti sopraffatto e la pigrizia prenderà il sopravvento.

Impara semplicemente come avere il controllo: nel controllo di te stesso, dei tuoi compiti e del tuo potere.

Fai un po’ di esercizio fisico

Non sottovalutare mai il potere dell’esercizio fisico! Se sei cronicamente pigro, allora è probabile che non ti senti di allenarti troppo spesso.

Tuttavia, rimarrai stupito nel vedere quanto ti sentirai rinvigorito e rinfrescato dopo soli 30 minuti di corsa o qualsiasi altro tipo di allenamento cardiovascolare.

Inoltre, non devi nemmeno concentrarti su allenamenti ad alta intensità: a volte, tutto ciò che devi fare è alzarti, vestirti ed uscire per una lunga passeggiata serale.

L’aria fresca unita all’esercizio leggero ti aiuterà a rimanere concentrato e “farà avviare il motore”, permettendoti così di completare le tue attività quotidiane.

L’esercizio fisico non si riferisce necessariamente all’allenamento, in quanto puoi praticamente fare tutto ciò che ti piace e ciò comporta un certo grado di movimento.

Ad esempio, puoi pulire la casa, puoi stirare le camicie, puoi portare a spasso il tuo cane o persino giocare ai videogiochi se ciò comporta qualche movimento.

È importante iniziare lentamente e procedere gradualmente con la routine di allenamento.

Vedrai quanto è facile attenersi a una normale routine di allenamento 3-4 volte a settimana, per non parlare di tutti i benefici per la salute associati all’esercizio fisico!

Dividi i compiti dai più grandi ai più piccoli

Uno dei motivi più comuni per cui scegliamo di rinviare e posticipare i nostri compiti è semplicemente perché spesso tendono ad essere troppo difficili o troppo lunghi da svolgere.

In questo caso, tutto ciò che devi fare è dividere un’attività di grandi dimensioni in due o più attività più piccole.

In questo modo, troverai molto più facile completare quelli piccoli e, quando lo farai, ti accorgerai di essere un passo più vicino al traguardo.

5. Cerca sempre esempi positivi

Esempi positivi e modelli di ruolo hanno un impatto enorme sulla nostra motivazione.

Tutti abbiamo bisogno di qualcuno a cui cercare l’ispirazione, ogni volta che troviamo difficoltà ad andare avanti.

Trova persone di successo che ti ispirino, persone che ti motivano, combattono e proseguono nel tuo viaggio, qualunque cosa accada.

Circondati di persone di successo che sono state nei tuoi panni e che sono riuscite a farsi un nome e una reputazione.