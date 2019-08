Kasia Smutniak svela l’ultimo desiderio di Pietro Taricone: ‘Avevamo iniziato insieme il progetto’

Kasia Smutniak attrice e modella di 40 anni, conserva ancora quel dolore per la morte del suo Pietro Taricone e quel sogno irrealizzato da spuntare dalla lista

Kasia Smutniak, una vita fatta di grandi soddisfazioni ma di qualche cosa rimasta in sospeso dopo la morte del padre di sua figlia – l’indimenticabile Pietro Taricone.

Pietro Taricone l’ultimo desiderio prima di morire: la vedova Kasia Smutniak rivela tutto

La morte di Pietro Taricone ha lasciato il vuoto in tutti i fan del Grande Fratello ma anche e soprattutto in quello della moglie. Katarzyna Anna Smutniak, nasce il 13 agosto 1979 a Pila in Polonia, in una famiglia in cui respira il rigore militare poiché il padre è un generale dell’areonautica militare polacca dal quale eredita la passione per il volo – prendendo il brevetto di pilota di alianti a soli 16 anni.

In seguito la vita da modella la porterà in giro per il mondo a calcare le passerelle dei più famosi stilisti internazionali ma sarà in Italia che nel 2000 deciderà di fermarsi intraprendendo la carriera di attrice grazie al film “Al momento giusto” di Giorgio Panariello, trovando in seguito anche l’amore.

La sua partecipazione a numerosi film molto apprezzati dal pubblico e dalla critica – tra cui “Ora e per sempre”, “13dici a tavola” o “Nelle tue mani” con cui nel 2008 vince il Globo d’Oro alla miglior attrice rivelazione dell’anno.

Recentemente l’abbiamo apprezzata nelle sale con il contestato “Loro” di Paolo Sorrentino e “Made in Italy” di Ligabue con Stefano Accorsi, entrambi nel 2018.

Il dolore per la perdita di Taricone

La vita dell’attrice polacca potrebbe sembrare perfetta e come lei stessa ammette. A 40 anni sente di essere diventata ciò che voleva essere ma le resta un dolore che l’ha segnata profondamente in passato e l’ha fatta diventare la donna forte che è oggi.

Nel giugno del 2010 suo marito Pietro Taricone – appena 35enne – muore durante un volo col paracadute mentre l’attrice e la loro bambina Sophie assistevano impotenti alla tragedia.

L’attrice ha con fatica dovuto riprendersi da questo dolore e nel 2011 si lega al produttore Domenico Procacci, dal quale nel 2014 ha avuto il suo secondo figlio Leone.

Oggi Kasia si sente appagata ma c’è ancora qualcosa che in fondo al cuore sente di dover fare.

Il desiderio di Pietro ancora da esaudire

Nell’intervista realizzata in esclusiva per “Freeda” la donna afferma di aver esaudito molti desideri ma che gliene resta uno che la legherà sempre a Taricone.

Dopo la morte del marito infatti la Smutniak ricordando un viaggio fatto anni prima insieme e la voglia comune di fare del bene, fonda la Taricone Onlus ed il primo progetto che porta avanti con forza ricordando i desideri del marito è l’apertura di una scuola nel 2015 che attualmente ospita 56 bambini della regione del Mustang.

“Per i 40 anni ho deciso di farmi un unico regalo…vorrei esaudire il desiderio che la scuola possa andare avanti e così abbiamo iniziato una raccolta fondi il mese scorso.”

La ragazza che volava riuscendo ad essere affascinante sul Red Carpet tanto quanto durante una scalata in montagna è oggi a 40 anni una donna fiera e con un grande cuore, e pare non avere intenzione di fermarsi.