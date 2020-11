Pietro Taricone, la figlia Sophie è tale e quale a lui: Kasia Smutniak mamma orgogliosa

Sono passati dieci anni dalla morte di Pietro Taricone e la figlia Sophie, avuta da Kasia Smutniak è cresciuta e somiglia tanto al suo papà.

Pietro Taricone perse la vita durante un’esercitazione con il paracadute, nel lontano 2010. Al tempo, la piccola Sophie aveva solamente 6 anni.

La bambina e la madre Kasia Smutniak, dovettero fare i conti con un dolore immenso. Il Guerriero se ne era andato per sempre.

Da allora, sono passati tanti anni e la bambina si è trasformata in una giovane donna di 16 anni. E assomiglia tutta al suo adorato papà.

Sophie Taricone 16enne uguale al papà Pietro:

Sophie Taricone oggi ha 16 anni, ma quando perse il papà ne aveva solamente 6.

Un padre al quale era legatissima e che morì mentre faceva una delle cose che più amava in assoluto: il paracadutismo.

Una fatalità che getto un grandissimo dolore sulla famiglia e che Kasia Smutniak affrontò, con grande forza e coraggio, anche grazie alla presenza della bambina avuta dall’attore ed ex gieffino.

Ecco una foto di Sophie:

Sophie Taricone,figlia di Pietro, sul red carpet di Venezia insieme a mamma Kasia Smutniak (FOTO) https://t.co/pGECfMWCbU pic.twitter.com/IVpd6wSNd9 — ilgossip.net (@Ilgossipitalia) September 3, 2018

Come potete notare, la ragazza è somigliantissima al defunto madre: ne ha il sorriso e lo sguardo fiero, proprio come ‘o guerriero, così come veniva chiamato l’amato genitore.

Sophie Taricone e il fratellino più piccolo

Dopo aver elaborato, per diverso tempo, il dolore per la morte di Pietro, Kasia è riuscita ad andare avanti e a ricostruirsi una vita.

La Smutniak, infatti, ha sposato l’imprenditore e produttore cinematografico e discografico Domenico Procacci nel 2019, dal quale aveva avuto un figlio, che hanno chiamato Leone.

Così, Sophie è diventata sorella maggiore. L’attrice, però, tiene lontani dai riflettori i propri figli, dei quali ha sempre tutelato la privacy.

Ti potrebbe interessare approfondire anche: L’ultimo desiderio di Pietro Taricone

La ragazza, infatti, è apparsa sempre in compagnia della madre in poche e selezionate occasioni, insieme al nuovo marito di Kasia, nonché papà del fratello minore.