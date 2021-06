Ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire sul tiktoker italiano che è riuscito a conquistare milioni di followers.

Hai mai sentito parlare di Pietro Morello? Per alcuni il nome è nuovo, ad altri richiama alla mente un vero e proprio idolo.

Scopriamo insieme chi è il giovane e cosa ha fatto per diventare così famoso!

Chi è Pietro Morello

Pietro Morello ha 22 anni, è di Torino e studia comunicazione interculturale.

Diventa noto su TikTok, quando inizia a postare alcuni video nei quali parla di missioni umanitarie e di musica a modo suo.

“Non chiamatemi tiktoker: ho scaricato la app durante il primo lockdown solo per parlare di volontariato e musica a un pubblico più grande possibile.”

In poco tempo il giovane è riuscito a farsi strada sul social network tanto amato dagli adolescenti.

Pietro è noto per ciò che fa sui social, ma mantiene il pieno riserbo sulla sua vita privata. Non è noto, a tal proposito, se il giovane influencer abbia una fidanzata oppure sia single.

Per avere maggiori informazioni sulla sua vita sentimentale, non ci rimane che continuare a indagare sul suo conto!

Dove hai già visto Pietro Morello

Non tutti lo sanno, ma Morello è un attivista del Fridays for Future.

Inoltre, è già stato in televisione e in molti se lo ricordano già!

Pietro, infatti, ha fatto la comparsa sul palco dell’ultimo Festival della canzone italiana di Sanremo al fianco dell’amica Madame, nella serata delle cover.

Pietro Morello è un idolo per i giovani adolescenti molto attivi su TikTok. Questo social, infatti, a detta di Morello, “ha il grande potere di raggiungere milioni di persone: usarlo per trasmettere messaggi importanti è la mia missione”.

Per scoprire in che modo si evolverà la carriera di Pietro Morello, non vi rimane che continuare a seguirlo su TikTok, dove quotidianamente posta filmati graditi dai suoi fan.