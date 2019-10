Pietro Maso, dall’omicidio a oggi: tutto quello che non sapete sull’uomo che ha ucciso i suoi genitori

Pietro Maso, dall’omicidio a oggi: tutto quello che non sapete sull’uomo che...

Chi è Pietro Maso? Dall’omicidio dei suoi genitori sino ad oggi: tutto quello che non sapete di lui

Scopriamo insieme chi è Pietro Maso, protagonista di cronaca nera dal 1991 con uno dei casi più noti di omicidio.

Chi è Pietro Maso

Nasce il 17 luglio del 1971 a San Bonifacio, in provincia di Verona.

Vive un’infanzia serena a Montecchia di Crosara, tra attività scolastiche, religiose e l’affetto della sua famiglia. Studia presso l’istituto agrario della sua città fino ai sedici anni, dopo di che decide di abbandonare gli studi.

In questo periodo, stringe amicizia con tre ragazzi, Giorgio, Paolo e Damiano. I quattro mettono su il piano di uccidere i genitori di Pietro, con l’obiettivo di ottenerne l’eredità.

Vengono eseguiti ben tre tentativi prima di arrivare alla strage vera e propria: nella notte tra il 17 e il 18 aprile del 1991, Pietro assieme ai suoi complici riesce a uccidere i suoi genitori.

Confessa l’omicidio dopo 2 giorni di interrogatorio e viene arrestato per omicidio volontario e condannato a 30 anni e due mesi. Pietro sconta, però, 24 anni ed esce quindi dal carcere nel 2015.

L’anno successivo viene ricoverato in una clinica psichiatrica a causa di turbe mentali e di dipendenza da cocaina.

Cosa fa oggi Pietro Maso?

L’uomo è stato protagonista di cronaca nera per diverso tempo a causa dell’omicidio familiare compiuto nel 1991, dove hanno perso la vita i suoi genitori, Antonio e Mariarosa Tessari.

Secondo un articolo de IlCorriere.it, Pietro si troverebbe in Spagna. Dopo aver abbandonato l’Italia, Pietro decide infatti di cambiare vita andando a fare il cameriere in un altro Stato.

Pietro Maso parla dei suoi 22 anni di prigione e del delitto nel suo libro, Il male ero io, pubblicato con Raffaella Regoli, edito da Mondadori.

Nel 1994 è stato anche realizzato un film, I Pavoni, ispirato alla vicenda della famiglia Maso. L’uomo, inoltre, è stato intervistato da Dplay per il documentario Io Ho Ucciso, in cui racconta la sua infanzia e ripercorre passo dopo passo l’omicidio del 1991 – in onda su LaNove il 10 ottobre.