Pietro Delle Piane, chi è il fidanzato di Antonella Elia: matrimonio e figli

Chi è Pietro Delle Piane, l’attore e doppiatore classe ’74, fidanzato con la showgirl Antonella Elia, attualmente nella casa del Grande Fratello Vip 4

Scopriamo tutti i segreti di Pietro Delle Piane, il fidanzato e futuro sposo della showgirl impegnata al Grande Fratello Vip, Antonella Elia.

Chi è Pietro Delle Piane

Pietro Delle Piane nasce a Cosenza nel 1974 ed è un attore e un doppiatore italiano.

Nel corso della sua carriera ha modo di collaborare con attori del calibro di Nino Manfredi e di Giancarlo Giannini.

Diventa noto al grande pubblico televisivo, però, per via della sua relazione sentimentale con la showgirl Antonella Elia. Pietro Delle Piane è ritenuto dalle riviste di gossip “il fidanzato che tutte le donne vorrebbero”, soprattutto quelle in cerca di un toy boy bello e intelligente.

Toy Boy, perché Delle Piane ha 11 anni in meno rispetto ad Antonella Elia.

La compagna Antonella Elia

Delle Piane, nel 2019, conosce e si innamora di Antonella Elia.

Tra i due era previsto un matrimonio, che al momento sarebbe saltato non si sa bene ancora per quale ragione. La soubrette ha comunque voluto smentire qualsiasi tipo di crisi di coppia e ha chiarito di volersi godere la sua storia d’amore senza freni.

Nel corso di una recente intervista, avvenuta durante l’avventura della fidanzata al Grande Fratello Vip 4, Pietro Delle Piane si è ampiamente sfogato.

L’uomo ha rivelato alcuni fatti personali di Antonella Elia, alla quale la vita avrebbe “portato via tutto”. Anche per questo motivo l’uomo è così preso da lei e vuole darle tutto l’amore che la showgirl non ha mai ricevuto.

L’attore calabrese ha mostrato ancora una volta la volontà di sposare Antonella Elia e di avere, in qualche modo, dei figli assieme alla donna, in questo momento impegnata con il Grande Fratello Vip 4.