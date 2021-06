Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin, il loro gesto lascia senza parole tutti

Dopo settimane di lavoro la coppia composta da Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin si è concessa una pausa a Portofino.

Un annata davvero positiva finora per la coppia composta da Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin. Quest’ultima, infatti, ha appena concluso la stagione televisiva di “Verissimo” con ottimi indici di share e l’apprezzamento dei fan del programma.

Nonostante l’ottimo rapporto le nozze tra Silvia Toffanin e Berlusconi sembrano lontane.

Un successo che non può essere che condiviso dal suo compagno. Nonostante il momento idilliaco però Berlusconi e Silvia Toffanin non avrebbero ancora deciso una data per le proprie nozze. Anzi, sembra persino che i due non abbiano alcuna intenzione di fare il grande passo.

Durante la vacanza i due si sono lasciati andare a teneri baci e coccole

Dopo questo periodo di grande lavoro, dunque, la coppia si è concessa una piccola vacanza a Portofino insieme alla loro famiglia. Qui però i due amanti sono stati colti in diversi scambi di baci e coccole.

Un atteggiamento a dir poco atipico per i due che si sono sempre mostrati riservati. Il gesto, infatti, è stato accolto con stupore dal web che ha visto per la prima volta il lato dolce e tenero di Piersilvio Berlusconi. Un evento a dir poco raro dato che quest’ultimo si lascia andare in simili atteggiamenti solo con la compagnia.

I due, anche se non sono interessati al matrimonio, sono decisamente molto legati, basti pensare, infatti, che il loro rapporto va avanti da vent’anni. Nonostante però tra i due vada a gonfie vele anche senza anello qualcuno continua a sognare i due giungere insieme all’altare e chissà che prima o poi possa succedere davvero.

