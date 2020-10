Pierpaolo Spollon, chi è l’attore di DOC-Nelle tue mani? Vita carriera e curiosità

Biografia dell’attore di Doc-Nelle tue mani, chi è Pierpaolo Spollon? Vita privata e lavorativa della giovane promessa cinematografica.

Chi è il giovane attore Pierpaolo Spollon? Sta ottenendo molto successo in Italia grazie al ruolo nella fiction DOC-Nelle tue mani. Ha anche ricoperto il ruolo di Marco Allevi nella serie televisiva L’allieva.

Il ragazzo ha una promettente carriera davanti a sé, scopriamo di più su di lui: vita, carriera e curiosità

Pierpaolo Spollon, una promessa nel mondo della recitazione

Pierpaolo Spollon è nato a Padova il 10 febbraio 1989, ha 31 anni ed è un ragazzo dalle forme longilinee e atletiche: è alto 1,80cm circa. Nato in una famiglia amorevole che l’ha sempre supportato: mamma arruolata nell’esercito e papà commissario.

Fin da giovane ha puntato tutto sulla recitazione studiando al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma nel 2016. Parla perfettamente l’inglese e da subito ha messo in pratica ciò che ha imparato nella scuola di cinematografia riscuotendo successo e apprezzamento.

Nel 2009 c’è stato il suo debutto televisivo in una miniserie intitolato Nel nome del male. Nel 2011 è arrivato l’esordio sul grande schermo con il ruolo di Stefano nel film Terraferma. L’anno successivo recitato in un singolo episodio della serie televisiva italiana Il giovane Montalbano. I telespettatori lo hanno anche visto in altre due fiction: Un passo dal cielo e Una grande famiglia.

Il profumo di successo lo ha accarezzato proprio quando tra il 2012 e il 2015 ha recitato nella fiction Una grande famiglia: grazie al ruolo in questa fiction è stato poi richiamato per recitare in altre produzioni.

Nel 2015 ha preso parte ad una puntata di Il candidato e l’anno seguente ha recitato nel film Che vuoi che sia.

In DOC-Nelle tue mani interpreta Riccardo Bonvegna e ha raccontato in un intervista, si legge su Fanpage.it, che lui come il suo personaggio si è trovato ad affrontare molte sue insicurezze. Il merito al rapporto che ha stretto con Luca Argentero invece:

Mi ha stupito e mi ha migliorato.

Spollon ha trovato questa serie un progetto coraggioso e brillante ed è entusiasta di poterne far parte, si legge su Daninseries.it.

Anche la sua recitazione nel ruolo di Marco in L’Allieva 2 ha riscosso successo e i telespettatori lo apprezzano sempre di più come giovane attore emergente. L’attore ha dichiarato di essersi trovato molto bene a recitare con Alessandra Mastronardi.

Curiosità e vita privata

Pierpaolo Spollon è riservato ed introverso sui social, non ama postare molti attimi di vita personale e per questo non si hanno molte informazioni sulla sua vita privata.

Diversi anni fa si vociferava su una sua relazione amorosa con una ragazza di nome Angela ma non ci sono state conferme o smentite da parte di Spollon all’epoca. Al momento nessuno sa con certezza se è single oppure no.

Il giovane Spollon da adolescente intraprese il liceo scientifico per volere della madre e al terzo anno fu bocciato: lui avrebbe preferito frequentare il liceo artistico.

Ai provini di La giusta distanza Pierpaolo non superò la selezione ma il regista di nome Alex lo notò subito e gli diede un ruolo fiducioso delle sue capacità recitative, come si legge su DonnaGlamour.it.