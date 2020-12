“Perché ho tolto il quadro” GF Vip, parla Pierpaolo: la strana giustificazione (che non piacerà alla Gregoraci)

Un sano processo di pulizia sembra essere in atto nella casa del GF Vip 5. Pierpaolo Pretelli si sbarazza del passato e fa sparire il quadro che ritrae il bacio con Elisabetta Gregoraci.

Un nuovo capitolo sembra profilarsi all’orizzonte di Pierpaolo Pretelli. L’ex velino di Striscia La Notizia affronta i suoi scheletri nell’armadio e lo fa di petto, prendendo il toro per le corna.

Senza esitazione alcuna, Pierpaolo Pretelli fa sparire il quadro che ritrae il suo bacio con Elisabetta Gregoraci. Un oggetto legato al suo passato, che attiverebbe una sorta di ancoraggio del pensiero. Un ricordo che gli riporterebbe alla mente i best moments con la sua amica speciale Ely.

GF Vip 5, Pierpaolo Pretelli spiega perché ha rimosso il quadro

Durante una conversazione tra coinquilini, Mario Ermito chiede a Pierpaolo Pretelli perché abbia fatto sparire dalla camera da letto il quadro che immortala il bacio con Elisabetta Gregoraci. Gli domanda se lo abbia fatto per rispetto della sua nascente relazione con Giulia Salemi. La risposta dell’ex velino non appare, però, molto convincente:

“Se l’ho fatto per rispetto di Giulia? No, l’ho tolto così… Siamo tanti, non volevo si bagnasse. Il fatto di averla in camera non mi faceva nulla, nel senso… è un bel ricordo e basta”

Una spiegazione evasiva che non convince il popolo dei social. I fan dei Gregorelli sostengono che Pierpaolo abbia improvvisato una spiegazione raffazzonata, con lo scopo di non deludere Elisabetta Gregoraci e scongiurare eventuali reazioni negative della showgirl.

Pierpaolo ha spostato la foto/quadro con Eligreg, aspettiamoci un altro blocco su di loro in puntata#GFvip pic.twitter.com/vwpHKhoMMN — Ale (@a_ales_) December 26, 2020