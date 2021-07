Una nuova spietata polemica social ha travolto il padre di Pierpaolo Pretelli. Il popolo di Twitter e Instagram non ha gradito il messaggio di congratulazioni rivolto ad Elisabetta Gregoraci, attualmente impegnata nel music show dell’estate Battiti Live 2021.

Sul social network Twitter il cognome Pretelli potrebbe finire dritto nei trending topics. Numerosi fan della coppia Pretelli-Salemi hanno reagito negativamente al messaggio di congratulazioni che i coniugi Pretelli hanno inviato ad Elisabetta Gregoraci.

Sebbene Pierpaolo Pretelli abbia provato a difendere il gesto sconsiderato del padre, sostenendo l’infondatezza delle accuse e gridando al fotomontaggio, nel giro di poche ore si è dovuto ricredere. Su Twitter ha cinguettato una frase tanto telegrafica quanto eloquente.

Io non so più che fare ormai..

A me di tutta la situazione padre-madre la cosa che più fa schifo è il fatto che non abbiano mai pensato al bene del figlio. Non hanno voluto vedere la felicita di Pierpaolo quando incrocia anche solo per sbgalio lo sguardo di Giulia.

E questo per me dice già tutto#prelemi

— Gio (@gcomestaitesoro) July 4, 2021