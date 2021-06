Pullulano le lusinghe e i ricami labiali per Pierpaolo Pretelli, personaggio rivelazione del Grande Fratello Vip 5. La sua prima hit musicale “L’estate più calda” ha già scalato le classifiche e ottenuto un grande eco social-mediatico.

Venerdì 18 giugno Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia La Notizia ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, ha lanciato il suo primo capolavoro discografico “L’estate più calda“. Un brano estivo fresco e orecchiabile, realizzato in collaborazione con l’artista Giorgina.

La prima hit musicale di Pierpaolo Pretelli ha superato ogni più rosea aspettativa. Nel giro di pochi giorni ha fatto incetta di like, imponendosi prepotentemente sulle principali piattaforme di streaming. Il video ufficiale ha oltrepassato le 700.000 visualizzazioni.

Pierpaolo Pretelli e il brillante esordio nel settore discografico

Sui principali social network milioni di internauti hanno speso parole al miele ed espresso grande apprezzamento per il nuovo singolo “L’estate più calda”:

“Adoro il brano di Pierpaolo. Di gran lunga migliore dei soliti stancanti tormentoni che ci devastano il cervello per tutta l’estate! Oserei dire ai livelli di Enrique Iglesias…Se non addirittura migliore. Complimenti!”

Le lusinghe e le parole di elogio sono tutte per lui. Il successo inaspettato di Pierpaolo Pretelli suona come il preludio di una sfolgorante carriera nell’ambito discografico.

