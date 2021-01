“Te la regalo”. Pierpaolo Pretelli si scioglie: gesto d’amore estremo per Giulia Salemi

Prima la crisi, poi il pianto, infine il gesto d’amore estremo. Al Grande Fratello Vip 5 esplodono i sentimenti di Pierpaolo Pretelli, fino ad oggi tenuti avvolti nel mistero.

Al Grande Fratello Vip 5 Pierpaolo Pretelli spazza via, con un solo gesto d’amore, tutti i dubbi e sospetti che aleggiavano sulla sua relazione con Giulia Salemi. Una dimostrazione d’amore che ha richiesto grande determinazione e che ha dimostrato come Pierpaolo sia in grado di mettere in gioco i suoi sentimenti più reconditi.

Pierpaolo Pretelli, la dimostrazione d’amore che nessuno si aspettava

L’ex velino di Striscia La Notizia è seriamente intenzionato a cedere il suo posto nella finale a Giulia Salemi. Un gesto coraggioso che ha spiazzato la ventisettenne piacentina, rimasta stupefatta dalla generosità del suo Pierpaolo.

Il gieffino, infatti, non si è lasciato trascinare dagli eventi e ha dichiarato:

“Per come sono fatto nella vita reale, di coppia, a me piace sorprendere. Siccome qui non posso farti delle sorprese o regalarti delle cose, ho detto che se avrò modo di regalare a te la finale”

Una vera e propria svolta degna di nota. Il gieffino rinuncia a tutto ciò che gli è più caro per amore della sua nuova fidanzata. Un gesto che ha stupito a lungo:

“Lo farò come promessa che fuori da qui ci sarà un seguito, un futuro. Io lo sento che c’è, ma non dipende solo da me”

Un’eclatante dimostrazione d’amore che denota grande capacità di distacco dalle aspirazioni professionali in corso e dal suo sogno di arrivare in finale.

Voi con il vostro cinismo non siete capaci di apprezzare un Pierpaolo Pretelli! Disposto a rinunciare alla finale per regalarla a Giulia! #gfvip #tzvip #prelemi https://t.co/S1ox4a76WB — 🐍preferisco i baci perugina allo yogurt (@Mariallages1) January 19, 2021