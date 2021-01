“Guadagna 1000 € al mese, lo fa per soldi”. Pretelli, crisi di nervi post-puntata: cannonata contro il fratello

A Pierpaolo Pretelli le dichiarazioni di suo fratello fanno perdere le staffe. Dopo la trentatreesima puntata del GF Vip 5, l’ex velino si è sfogato con Andrea Zenga, portando avanti la sua battaglia contro la sovraesposizione mediatica dei suoi familiari.

Dopo l’incontro vis-à-vis avvenuto nel corso della puntata di lunedì 18 gennaio, Pierpaolo sgancia una granata su suo fratello. Nel cuore della notte, l’ex velino parla della situazione economica di Giulio Pretelli e porta avanti la sua linea dura:

“Se aveva bisogno di soldi, glieli avrei dati io dopo il GF Vip. Ma le ospitate no, non doveva farle. Capisco che è una sorta di lavoro. Lui lavora per 1000 euro al mese e queste apparizioni gli permettono di avere dei soldini in più. Ma ripeto che preferisco darglieli io. Spero che adesso si fermi e non vada più”

Una bordata bella e buona. Pierpaolo Pretelli non intende più tollerare le apparizioni televisive di suo fratello, che andrebbero a scapito della sua immagine.

Giulio Pretelli, ammaliato dai compensi economici elargiti dai vari salotti televisivi Mediaset, avrebbe rilasciato una serie di interviste innecessarie e superflue.

A me la famiglia Pretelli dà l’impressione di aver accettato interviste e salotti per i big money 💸 anche in buona fede, chissà, ma sono caduti in trappola perchè non sanno come muoversi nel mondo del gossip dove non si ha pietà per nessuno#GFVIP

— Minerva.🌲. (@rhodibus) January 18, 2021