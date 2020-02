‘E’ un plagio’ Pierò Pelù nella bufera: la sua ‘Gigante’ troppo simile alla canzone della nota band internazionale

Piero Pelù è finito nelle ultime ore nella bufera. A poco più di un giorno dalla fine del Festival di Sanremo emerge che la sua ‘Gigante’ è troppo simile ad una canzone di una nota band internazionale

Lo scorso sabato 8 Febbraio si è conclusa la 70esima edizione del Festival Di Sanremo, quest’anno condotto da Amadeus e il comico Rosario Fiorello.

Questa edizione 2020 del Festival della Canzone ha visto trionfare Diodato, il quale è stato inoltre vincitore del Premio della critica e del Premio Lucio Dalla.

Tra i concorrenti in gara quest’anno come è noto, Piero Pelù il quale già qualche giorno fa è finito sotto i riflettori per essersi presentato con una fascia nero da lutto sul braccio stupendo il pubblico in sala con le sue dichiarazioni.

Da poche ore è finito invece nella bufera, perchè la canzone portata al festival sarebbe troppo simile ad un pezzo di una band di fama internazionale. Scopriamo di più.

Piero Pelù, la sua Gigante ‘è un plagio’

A pochi giorni dalla fine del Festival della Canzone Italiana, sul web non si fa che parlare d’altro. La canzone di Piero Pelù è finita nel mirino perchè il ritornello della sua canzone ‘Gigante’ sarebbe troppo simile a quello di Keep your heart broken della celebre rockband finlandese, i The Rasmus.

A lanciare l’allarme sono stati gli stessi telespettatori che avrebbero anche segnalato l’anomalia alla Produzione del Festival, la quale al momento non ha rilasciato ancora nessuna dichiarazione in merito.

Ecco i due pezzi messi al confronto in un video relalizzato dal canale youtube Il Re del Silenzio (l’articolo continua dopo il video):

Piero Pelù, la classifica modificata per il plagio?

In merito alla segnalazione, la produzione del Festival non ha ancora rilasciato dichiarazioni, è probabile che prima di effettuarne, magari si stia prima accertando del plagio.

Nel caso in cui tale plagio sia assodato, è possibile che debba esserci inoltre una ‘revisione della classifica’ come scrive ilgiornale.it.

Nel frattempo si attendono notizie ufficiali, o la storia finirà nel dimenticatoio? Staremo a vedere.