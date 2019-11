Paura per Piero Angela, ricoverato urgentemente all’ospedale dopo un incidente: ecco le sue condizioni di salute

Paura per Piero Angela, ricoverato urgentemente all’ospedale dopo un incidente: ecco le...

Grande paura per Piero Angela ricoverato all’ospedale a seguito di un incidente. Ecco le sue condizioni di salute

Piero Angela, il divulgatore scientifico, è stato ricoverato urgentemente all’Ospedale dopo un incidente. Ma cosa è accaduto al conduttore?

Incidente per Piero Angela

Il noto divulgatore scientifico nonché conduttore di successo è stato ricoverato urgentemente a seguito di un incidente che è avvenuto in casa sua.

La notizia è stata divulgata da FanPage dove si evince che ora è all’Ospedale Sant’Andrea di Roma. Si tratterebbe – dalle prime indiscrezioni – di un incidente domestico che avrebbe potuto avere delle conseguenze molto gravi.

I fatti non risalgono ad oggi ma tra il 1° e il 2 di novembre, con notizie divulgate solamente adesso.

Non ci sono dichiarazioni ufficiali sull’incidente sia da parte dello staff e da parte dei suoi familiari. Per questo si attendono notizie in merito al suo stato di salute attuale.

Il conduttore e divulgatore scientifico ha compiuto 90 anni lo scorso dicembre, tra poco 91: volto amato di Rai Uno ha insegnato a tante generazioni aneddoti e storie interessanti come oggi suo figlio – Alberto Angela.

Il divulgatore continua a stupirci con la conduzione di SuperQuark e proprio a Luglio abbiamo potuto vederlo al fianco del figlio, per uno speciale sullo sbarco sulla Luna.

Notizia in possibile aggiornamento