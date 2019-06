Piero Angelo il dramma mai rivelato: ‘Ha scoperto della malattia tramite Superquark’

Superquark, Piero Angela il conduttore del programma culturale, fa una confessione scioccante: “Mi ha fatto soffrire molto…” ecco cosa è successo

Il bravissimo Piero Angela, conduttore di Superquark su Rai Uno, ha fatto una confessione scioccante. Il conduttore infatti ritornerà sulla Rai con il suo bellissimo programma Superquark con nuove fantastiche scoperte e un salto nel passato.

Piero Angela:”Mi hanno fatto soffrire molto”

Il conduttore del programma culturale di grande successo, ha fatto un a rivelazione scioccante proprio in una recente intervista. A quanto pare infatti Angela, intervistato dal settimanale TV Sorrisi e Canzoni, ha raccontato di un episodio che lo ha segnato molto nel profondo.

Il bravissimo conduttore ha infatti parlato di un momento in cui durante una puntata del suo programma, hanno parlato di una malattia infantile. Una malattia che colpisce i bambini e che blocca la loro vita a soli 15 anni. Il conduttore quasi commosso, racconta quanto è stata significativa per lui quella puntata:

“Avevamo mandato in onda un servizio su una malattia infantile. Nel parlarne, un esperto diceva che chi ne è affetto non raggiunge l’età adulta. Qualche giorno dopo è arrivata la lettera di un papà che scriveva che il suo bambino aveva scoperto che non avrebbe superato i 15 anni vedendo il mio programma. Da allora metto ancora più attenzione nel non ferire la sensibilità di nessuno”

Un momento davvero molto toccante per il conduttore, che dopo quell’episodio, ha deciso di usare un linguaggio più delicateo per non ferire i suoi telespettatori.

Piero Angela, SuperQuark torna dopo 24 anni

Il bravissimo Piero Angela finalmente dopo ben 24 anni ritorna su Rai 1 con il bellissimo programma da sempre condotto da lui, SuperQuark. Una nuova serie di documentati presi dalla Bbc sulla bellezza della natura che ci circonda. Insomma una nuova edizione ma sempre con la voglia di stupire i suoi telespettatori alla veneranda età di 90 anni. Insieme a lui ci sarà il bravissimo scienziato Paco Lanciano e dell’endocrinologo Emanuele Jannini.