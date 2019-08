Pierluigi Diaco rivela il terribile lutto in diretta, la notizia della grave perdita per il cantante Paolo Vallesi

Pierluigi Diaco rivela il terribile lutto in diretta, la notizia della grave...

Pierluigi Diaco, l’annuncio del terribile lutto in diretta a ‘Io e te’ durante l’intervista al suo ospite

Ultimo appuntamento settimanale con il nuovo fortunato format di ‘Rai Uno’ condotto da Pierluigi Diaco accompagnato da due donne d’eccezione Sandra Milo, saggia consigliera e Valeria Graci.

Tanti gli ospiti speciali che si sono raccontati nell’accogliente studio del noto giornalista, in cui si parla di sentimenti, e dell’amore in ogni sua singola sfumatura. Interviste guidate con delicatezza e laddove possibile con un pizzico di ironia, tratti molto apprezzati dal pubblico.

l’annuncio del terribile lutto durante l’intervista

Questo pomeriggio, ospite speciale nello studio di Pierluigi Diaco, a ‘Io e Te’, il vincitore della seconda edizione di ‘Ora o mai più’, il celebre cantante Paolo Vallesi, il quale si è raccontato attraverso una serie di aneddoti che hanno raccontato la sua vita, alcuni tratti della sua carriera, per poi sfociare in una gradita ed improvvisata esibizione al pubblico.

Nel corso dell’intervista al noto artista toscano, tornato alla ribalta grazie a programma condotto da Amadeus, Pierluigi Diaco, ha fatto un dolorosissimo annuncio ai telespettatori.

Il conduttore, parlando di Vallesi, ha rivelato al pubblico, che il suo Ospite in Studio, ha subito da pochissimo tempo un lutto gravissimo. Lo scorso 4 luglio infatti è scomparso il suo caro papà.

Motivo per cui non è stato possibile intervistarlo prima di oggi venerdì 2 Agosto. Paolo, dopo l’annuncio, commosso, descrive il suo caro papà con poche parole, anche perchè il conduttore non ha voluto divincolarsi nel privato del cantante:

‘il padre migliore che potessi desiderare’

Paolo Vallesi commenta la conduzione di Amadeus al prossimo Sanremo

Nonostante non sia ancora del tutto ufficiale, pare proprio che sarà Amadeus, a prendere le redini del prossimo Festival della canzone italiana.

Paolo Vallesi come altri volti dello spettacolo prima di lui, ha voluto commentare la ‘decisione’ in merito al presunto affidamento ad Amadeus della conduzione del Festival di Sanremo 2020. Ecco cosa ha rivelato:

‘Se dovesse condurre Sanremo sarebbe una scelta strardinaria perché ha grande rispetto per gli artisti e conosce la musica’

poi conclude rivelando che Amadeus ha sempre un ‘sorriso gentile per tutti’ dietro le quinte’ e rullo di Tamburi, presenterà una sua canzone per la prossima edizione del Festival della canzone italiana.