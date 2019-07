Pierluigi Diaco, il dramma dei problemi psicologici: ‘Ho sofferto anche io’ la confessione in lacrime

‘Io e te’ il nuovo Palinsesto firmato Rai, condotto dal noto Giornalista, Pierluigi Diaco, ha trovato un riscontro molto positivo tra i telespettatori italiani, che attendono l’appuntamento con ansia.

Il programma che tratta dell’amore, in tutte le sue sfaccettature, è infatti seguito con passione, grazie anche alla professionalità del conduttore accompagnato dalla sua insostituibile e saggia Sandra Milo, icona del cinema, e dall’ironia di Valeria Graci, nota comica italiana.

Nel corso dell’ultima puntata andata in onda del format, si sono presentati alcuni attimi di tensione nello Studio di ‘Io e te’. Il conduttore scoppia improvvisamente in lacrime. Ecco che cosa è accaduto.

Subito dopo l’intervista al celebre attore Massimo Dapporto, il conduttore ha letto una missiva inviata da una telespettatrice, la quale ha raccontato in diretta di soffrire di depressione.

Diaco non riesce a trattenere le lacrime e scoppia in un piato liberatorio, dedicando alla sua telespettatrice una bellissima canzone di Nicolò Fabi, ‘Costruire’.

Dopo aver dedicato il bellissimo testo del noto cantautore Niccolò Fabi, il conduttore ha voluto condividere con il suo amato pubblico, uno dei periodi più bui e difficili della sua vita.

Il marito di Alessio Orsingher, ha infatti rivelato di aver sofferto in passato di depressione. Un male che ancora oggi viene sottovaluto. A tal proposito ha dichiarato:

‘Questa è per tutte le persone che affrontano questa battaglia. Io ho conosciuto la depressione, i problemi psicologici non sono di serie b e non vanno sottovalutati’