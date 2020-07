Pierluigi Diaco, la RAI cancella Io e Te: il conduttore non la prende bene

Pierluigi Diaco, non vede riconfermato “Io e Te” nel prossimo palinsesto RAI. Il conduttore affida la propria reazione sui social network.

Pierluigi Diaco affida la sua reazione ai social, per la cancellazione del suo programma “Io e Te”. Il conduttore è ormai al centro dell’attenzione per via delle sue risposte pungenti spesso affidate ai social.

Il programma del pomeriggio

Il conduttore è noto per la sua schiettezza e per questo molto amato dal suo pubblico. Ha un’etica lavorativa che l’ha spinto in molti progetti, che si era concretizzato nel programma Io e Te, il programma pomeridiano del pomeriggio che andrà in onda fino al 4 settembre.

Nel programma si alternano momenti molto seri a momenti di allegria quando il conduttore accoglie i suoi amici o colleghi di lunga data come ad esempio Mara Venier.

La risposta affidata ai social

La mancata conferma è stata una notizia del tutto inaspettata. Nel palinsesto della prossima stagione non compare il programma Io e te. Pierluigi Diaco ha affidato la sua reazione al suo profilo Twitter, spiegando la sua opinione riguardo la cancellazione

“In mancanza di comunicazioni sul mio futuro, mi stavo muovendo per proporre una nuova idea ad un’altra rete Rai per il 2021“.

Una reazione particolare che si è poi conclusa con la disattivazione di tutti i suoi profili social. Il conduttore è noto per la passione che mette nel suo lavoro, raccontando a Flavio Insinna qualche settimana fa raccontando il profondo legame che ha con la trasmissione. È molto grato e riconoscente verso il suo pubblico, ricordato in un lungo sfogo commosso.

I nuovi progetti di Diaco sono pensati per il piccolo schermo, parole che ricordano comunque la sua voglia di fare e non dobbiamo far altro che aspettare cosa potremo vedere nel prossimo palinsesto RAI.