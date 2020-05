Pierluigi Diaco, chi è il noto conduttore e giornalista italiano?

Chi è Pierluigi Diaco, il noto conduttore e volto ricorrente della televisione italiana, al timone della seconda stagione di “Io e te”

Scopriamo insieme tutti i segreti di Pierluigi Diaco, il giornalista che sarà presto alla guida della seconda stagione di “Io e te”, in onda dal 1° giugno 2020 su Rai 1.

Chi è Pierluigi Diaco

Nasce a Roma, sotto il segno del Cancro, il 23 giugno del 1977. Sin dalla tenera età, milita nell’Azione Cattolica, attivo nella parrocchia di San Melchiade di Labaro (periferia nord della Capitale). Diaco è inoltre tra i fondatori del Coordinamento Antimafia.

Il debutto nel settore giornalistico avviene nel 1995, su TMC, dopo di che conduce il programma Generazione X. Una volta passato in Rai, si mette al timone di alcuni format, fino a quello di “C’è Diaco”, un approfondimento per Sky Tg 24.

Dal gennaio 2014, Diaco conduce su RTL 102.5 “Onorevole Dj – Signoria Vostra” con il Conte Galè ed Emanuele Filiberto di Savoia. Mette in stand by questo progetto quando decide di partecipare come concorrente alla decima edizione del reality show L’isola dei famosi.

A fine maggio 2020 viene confermata la seconda stagione di Io e te, in onda su Rai 1 dal 1° giugno 2020.

Vita privata e curiosità

Pierluigi Diaco è impegnato sentimentalmente con Alessio Orsingher, uno dei giornalisti più acclamati dell’informazione italiana. I due hanno rivelato l’esistenza del loro amore soltanto nel 2017, quando Diaco ha dichiarato di volersi sposare a breve.

E in effetti, il 16 novembre del 2017, la coppia si è detta di ”sì” presso una chiesa sconsacrata alla presenza di amici intimi e parenti. La coppia sembra più unita che mai e, nel corso di alcune interviste, Diaco ha raccontato che la sua vita è nettamente migliore da quando Orsingher ne fa parte.

Tra i due, infatti, ci sarebbe stato un vero e proprio colpo di fulmine, dal quale sarebbero stati travolti entrambi.