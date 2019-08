Pierluigi Diaco, brutto incidente in diretta a Io e te: ‘Mi sono fatto male’

Pierluigi Diaco, brutto incidente per il conduttore romano dietro le quinte del programma Io e Te: ” Mi sono fatto male”

Un piccolo imprevisto dietro le quinte del programma per Pierluigi Diaco. Il conduttore ha raccontato di aver avuto un incidente in camerino, ecco cosa gli è successo.

.Pierluigi Diaco, incidente in camerino

Oggi è andata in onda su Rai Uno una nuova puntata di Io e Te, condotto da Pierluigi Diaco. Una trasmissione in cui gli ospiti intrattengono una piacevole chiacchierata con il conduttore e ripercorrono, grazie all’ausilio di filmati e foto, i momenti più importanti della carriera e della vita privata dei personaggi del mondo dello spettacolo. Anche l’appuntamento di oggi ha visto l’ingresso in studio di tanti ospite e storie da raccontare ma anche piena di imprevisti e incidenti per coloro che sono al timone della trasmissione. Il conduttore romano ha raccontato, dopo poco l’ingresso nello studio, un aneddoto che ha scatenato inevitabilmente le risata del pubblico. Cosa è successo dietro alla quinte del programma?

Pierluigi Diaco ha spiegato che, una volta entrato nel suo camerino, si è seduto su una sedia rotta. Per tale motivo, non ha retto il suo peso e il conduttore romano è caduto sbattendo la testa contro il lavandino. In quel momento, ironicamente Valeria Graci ha ringraziato la produzione per aver accettato la sua richiesta di cambiare camerino, quest’ultimo poi assegnato al conduttore romano. Per fortuna nulla di grave.

Non è andata meglio nemmeno alla co-conduttrice Sandra Milo.

Sandra Milo racconta il suo imprevisto

L’attrice ha raccontato che questa mattina le è accidentalmente caduta una perlina nel suo orecchio.

“Ho una perlina nell’orecchio che mi fa male ed è per questo che non ci sento tanto bene”.

Insomma, quella di oggi è stata una puntata ricca di tanti imprevisti e divertimento.