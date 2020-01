Chi è Pierfrancesco Favino, il celebre attore italiano, al cinema nei panni di Bettino Craxi, nel film Hammamet di Gianni Amelio

Scopriamo tutti i segreti di uno degli artisti più poliedrici dell’universo attoriale italiano, Pierfrancesco Favino.

Chi è Pierfrancesco Favino

Nasce a Roma, il 24 agosto del 1969 sotto il segno della Vergine, da padre e madre di origine pugliese. Appassionato, sin da piccolo, di recitazione, decide di intraprendere la carriera d’attore e frequenta l’Accademia Nazionale Di Arte Drammatica Silvio D’amico.

L’esordio avviene con dei ruoli marginali, dopo di che si fa notare nel mondo del cinema, della televisione e del teatro, divenendo uno degli attori più promettenti e apprezzati del panorama italiano.

Celebre, inoltre, la sua partecipazione al Festival di Sanremo come co-conduttore, dove, al fianco di Claudio Baglioni e di Michelle Hunziker, ha infiammato l’Ariston con i suoi monologhi, le sue battute e la sua contagiosa simpatia.

Nota l’interpretazione magistrale di Favino ne Il Traditore, film di Marco Bellocchio dove l’attore è il primo grande pentito di mafia, Tommaso Buscetta.

Il 9 gennaio 2020 esce nelle sale Hammamet, l’ultima pellicola di Gianni Amelio, che vede protagonista proprio Pierfrancesco Favino nei panni di Bettino Craxi.

Chi sono la moglie e le figlie

Favino sposa nel 2003 l’attrice Anna Ferzetti.

La donna ha recitato in “Mamme imperfette” serie tv di successo, ne “Il colore nascosto delle cose” di Silvio Soldini, ne “La tigre e la neve” di Roberto Benigni, ne “Il commissario Rex” e nel film “Terapia di coppia per amanti” di Diego De Silva; Anna Ferzetti è stata, inoltre, accanto a Marco Giallini nel telefilm “Rocco Schiavone”.

La coppia si è incontrata per la prima volta a una festa di amici comuni. A causa dei molti anni di differenza, 13, per vario tempo hanno vissuto in due appartamenti separati, sebbene nello stesso condominio.

I due hanno oggi due figlie, Greta e Lea Favino, e vivono a Roma, nel quartiere di Testaccio.