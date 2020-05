Ammalato di cancro, Pierdavide Carone ‘La musica mi ha aiutato a non impazzire’

View this post on Instagram

"FORZA E CORAGGIO!” è la mia nuova canzone in uscita il 22 maggio. Da oggi il brano è disponibile in pre-order e in pre-save al link in bio. È una canzone sulla resilienza. Parte dei proventi ricavati sarà devoluta ad @humanitashealth e Fondazione Humanitas per la Ricerca a sostegno del loro impegno quotidiano per la diagnosi, la cura e la ricerca contro il Covid-19. La mia scelta di donare questa canzone ad #Humanitas nasce dalla gratitudine, personale e non solo, nei confronti di una struttura che mi ha dato tanto, in un periodo molto particolare della mia vita. #forzaecoraggio