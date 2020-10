Pier Silvio Berlusconi, l’AD della Mediaset ammette: ‘Devo abbandonarla’

L’amministratore delegato della Mediaset è costretto dire addio ad una sua grande passione per amore della sua famiglia: ‘Devo abbandonarla’.

Un cambio nella vita di Pier Silvio Berlusconi lo porta a dire addio ad una sua grande passione di vecchia data.

Un momento di cambiamento

Nella vita dell’amministratore delegato della Mediaset qualcosa sta per cambiare, una novità si è affacciata sul suo futuro.

Sposato con Silvia Toffanin è con lei e con i figli che Pier Silvio condivide i più begli attimi di vita: la famiglia è molto importante per lui e per questo sarà costretto a fare una scelta.

Recentemente lui e la Toffanin sono stati assenti ad un evento di famiglia importante: il matrimonio del fratello minore, Luigi Berlusconi. Si legge su Yeslife.it che Pier Silvio per amore della famiglia dirà presto addio ad una sua grande passione

Pier Silvio deve dirgli addio

Pier Silvio Berlusconi aveva già preso da tempo la decisione di trasferirsi al nord Italia con la sua famiglia: per amore di moglie e figli si sarebbe spostato definitivamente in Liguria anche se il suo lavoro è a Cologno Monzese.

Fin’ora vivere a Portofino, sua residenza principale, è stato meraviglioso per lui. Proprio qui Pier Silvio coltiva la sua più grande passione: mare e barca. La sua passione per le barche è incommensurabile, ce l’ha da sempre.

Una passione per il mare, il vento e le barche vive in lui e durante un’intervista ha dichiarato:

è una scelta che avrei rifatto per altre mille volte.

Nonostante la spaventosa esperienza vissuta durante una recente mareggiata, Pier Sivlio Berlusconi continua ad amare la barca e la vita da lupo di mare: sarà doloroso riporre in un cassetto questa sua passione ma lo fa con amore per la sua famiglia.

Stando alle sue parole c’è una persona molto importante nella sua vita che l’ha fatto riflettere facendogli rivere i suoi indimenticabili momenti sullo yacht con nostalgia: suo figlio. Pier Silvio ha dichiarato che queste sono state le parole del figlio:

Papà ciò che conta sono i ricordi vissuti lì sopra e le vacanze trascorse insieme sulla barca.

Per amore del figlio e della famiglia ha riconosciuto lui stesso che è tempo di dire addio, per sempre o per ora, alla sua passione per le barche legata alla bella Portofino.