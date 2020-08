Riflettori puntati su un’ex brillante Miss Italia. Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente del Gruppo Mediaset, ha messo a segno un colpaccio e punta su una delle attrici più amate dal pubblico italiano.

Il nuovo palinsesto di Canale 5 resta al centro di mille voci, retroscena, rumors. È l’argomento televisivo del giorno, della settimana, del mese. Si parla della scelta di Pier Silvio Berlusconi. O meglio, si parla dei nuovi protagonisti delle fiction di Canale 5, previste per il ciclo stagionale 2020-2021.

Negli ambienti televisivi si disquisisce molto della nuova programmazione tv. E si vocifera che Berlusconi Jr, esimio vicepresidente del Gruppo Mediaset, abbia intenzione di strappare alla concorrenza una celebre ex Miss Italia.

Sembra che Pier Silvio Berlusconi, il prossimo anno, vorrebbe puntare sull’eterea e raffinata Anna Valle: attrice di razza tornata alla ribalta, dopo esser stata la protagonista indiscussa di numerose fiction di casa Rai.

Anna Valle, nuova punta di diamante delle fiction di Canale 5

Improvvisamente i riflettori sono tutti puntati su Anna Valle. Sebbene l’ex Miss Italia ’95 sarà impegnata con la fiction di Rai Uno “La compagnia del Cigno”, spadroneggerà anche in “Luce dei tuoi occhi”, nuova fiction firmata Mediaset.

La quarantacinquenne romana interpreterà il ruolo di Emma Conti, una donna intraprendente alla disperata ricerca di sua figlia, che tutti danno per morta. Un personaggio che potrebbe garantire ottimi numeri in termini di share.

La scelta di Pier Silvio Berlusconi potrebbe favorire un picco d’ascolti per Canale 5, che in vista della prossima stagione televisiva punta sulle fiction made in Italy. Una programmazione che potrebbe fare il botto d’ascolti, in modo sbalorditivo.

L’obiettivo è decisamente ambizioso: Pier Silvio Berlusconi intende strappare alla concorrenza Anna Valle e iniziare in linea con le sue aspettative, sperando di soddisfare il gradimento del fedele pubblico Mediaset.