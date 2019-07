Paolo Bonolis nei guai, dopo l’incidente a Ciao Darwin arriva la mazzata di Berlusconi: ‘Non si farà più’

Ciao Darwin concorrente infortunato, Pier Silvio Berlusconi commenta la tragica vicenda: “Quel gioco non si farà più”

Pier Silvio Berlusconi ha commentato la tragica vicenda che ha interessato la trasmissione di Canale 5.

L’incidente a Ciao Darwin

Nella puntata del 17 aprile scorso, un concorrente che ha preso parte alla prima puntata della trasmissione condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, è stato vittima di un grave incidente con il gioco del Gamedrome. Gabriele Marchetti, di 54 anni, è rimasto gravemente ferito durante la sfida. Le condizioni dell’uomo sono subito apparse gravi. Sono passati circa tre mesi dall’incidente ma le sue condizioni rimangono critiche. Secondo quanto riferito di recente dai suoi familiari, l’uomo è ancora paralizzato dal collo in giù. L’ex concorrente del programma di Canale 5 deve sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico per asportare parti dell’arto inferiore.

Sul settimanale Oggi sono riportati degli aggiornamenti sulle condizioni del concorrente. In particolare, le sedute in palestra sulle macchine per la rieducazione motoria non hanno dato, almeno per il momento, i risultati apprezzabili. A due mesi dell’incidente, Gabriele Marchetti è in grado solo di muovere le dita del piede sinistro e a ruotare l’avambraccio destro. L’amministratore delegato della Mediaset ha commentato la tragica vicenda nella sua ultima intervista a TV Blog.

Pier Silvio Berlusconi: “Quel gioco non si farà più”

In una recente intervista a Tv Blog, Pier Silvio Berlusconi ha commentato quanto accaduto a Gabriele Marchetti nella puntata del 17 aprile. L’amministratore delegato di Mediaset ha affermato che non è più previsto più quel gioco: