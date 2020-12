Pier Silvio Berlusconi, avete mai visto la figlia Lucrezia 30enne? Bellissima!

Oltre ai due figli avuti dal matrimonio con Silvia Toffanin, Pier Silvio Berlusconi ha anche un’altra figlia, nata da una precedente relazione. Sapete di chi parliamo?

Il suo matrimonio con Silvia Toffanin va a gonfie vele e nulla sembra intaccare la loro relazione. Parliamo di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset che, in passato ha avuto una relazione dalla quale è nata una figlia.

La giovane oggi è una donna ed si è anche sposata. Sapevate dell’esistenza della sua primogenita? Si chiama Lucrezia ed è nata nel 1990.

La ragazza non è avvezza ai social ed è lontana dai riflettori dell’azienda amministrata dal padre. Scopriamo insieme qualche curiosità sulla sua vita.

Pier Silvio Berlusconi, la sua primogenita Lucrezia

Nel 1990, Pier Silvio Berlusconi ebbe una relazione con la modella Emanuela Mussida. Dalla loro breve storia d’amore, nacque Lucrezia, la sua prima figlia che oggi è una donna. Forse non tutti sapevano dell’esistenza della giovane che, da sempre, è lontana dai riflettori.

Mamma e papà, di tanto in tanto, si vedono per il bene della figlia, pertanto – anche se la loro storia è finita – si incontrano e dialogano in maniera civile – per il bene della figlia che condividono.

Come sappiamo, l’amministratore delegato di Mediaset è sposato con Silvia Toffanin, conduttrice di Verissimo, dalla quale ha avuto due figli.

Lucrezia Berlusconi, qualche curiosità sulla figlia di Pier Silvio

Lucrezia, come vi dicevamo, è nata nel 1990 e ha sempre vissuto la sua vita lontana dai riflettori. Non l’abbiamo mai vista, infatti, nella TV commerciale amministrata dal padre Pier Silvio. La ragazza è convolata a nozze, in Provenza, con il suo attuale marito.

Donna semplice e riservata, non ama molto i social network, sui quali pubblica pochi foto e video nei quali mostra qualche piccolo spaccato della sua vita quotidiana anche se, c’è da dire, non li utilizza molto.