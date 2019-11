Toglie i pidocchi con la benzina e ustiona la figlia: la madre patteggia la condanna

Non segue un trattamento per eliminare i pidocchi ma mette alla figlia un impacco a base di benzina. Ora la donna patteggia la condanna dopo il grave incidente

La figlia di 12 anni si presenta a casa con i pidocchi e il metodo utilizzato non è quello consigliato. Ecco cosa è accaduto

Bimba ustionata dalla benzina

La bambina di 12 anni aveva necessità del trattamento per la sua cute, proprio come al solito accade aveva preso i pidocci a scuola. La madre invece di utilizzare un metodo consigliato e di norma utilizzato per il trattamento, ha deciso di applicare un impacco a base di benzina.

Ma qualcosa va storto, infatti questo impacco viene applicato in cucina in prossimità di un fornello acceso. In pochi attimi la bambina prende fuoco e il suo volto viene sfigurato.

La piccola ha riportato ustioni al 30% del corpo: portata immediatamente in ospedale, i medici le hanno indotto il coma farmacologico e operata diverse volte con una prognosi di 70 giorni.

Ricoverata al Meyer di Firenze, le operazioni sono state atte per ridurre le ustioni su volto, cute, braccia e gambe. La mamma allo stesso modo aveva riportato ustioni gravi, ricoverata al Centro Grandi Ustionati di Pisa.

Il patteggiamento della madre

La grave vicenda è accaduta nel 2017 e la mamma era stata denunciata nonché accusata di lesioni personali gravissime. Nella giornata di ieri si è svolto il processo a carico della madre e la donna ha patteggiato una condanna per sei mesi di reclusione dopo il tragico evento.

La figlia dopo due anni è in netto miglioramento, anche se rimarrà sfigurata.