Lost Children è stata denomina l’operazione che ha scoperchiato una vasta organizzazione. Una rete che era ramificata sul territorio romano. I membri erano parenti.

Da una parte vi erano gli adulti, dall’altra i minorenni. I primi pianificano le “mansioni” dei secondi. I guadagni venivano ripartiti tra le famiglie, permettendone il sostentamento.

Una banda di piccoli ladri, pilotati dagli adulti

Che fosse per strada, sull’autobus, in tram o in metropolitana i piccoli soldati dell’organizzazione dovevano ritornare con un bottino “pescato” delle borse e della tasche dei romani che attraversano le vie più note di Roma, dalle vetrine più costose.

A pilotarli erano genitori, zii o fratelli maggiori.

Non potevano essere imputati giacché minorenni. È un trucco per sfuggire alla legge, vecchio ma ancora di largo utilizzo.

Almeno all’interno del gruppo criminale che operava, fino a poco fa impunito per le strade della città.

A sgominarlo sono stati i Carabinieri della Compagnia Roma Centro.

Adesso sono indagate ben 64 parsone, in gran parte romene: 29 sono finite in manette, sorprese in flagranza di reato, fermati 54 minorenni, la cui età oscilla dagli 11 ai 17 anni, 6 minori denunciati per falsa attestazione di identità.

False generalità

Le accuse sono di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati, ricettazione, utilizzo fraudolento di carte di credito .

Le indagini erano iniziate a seguito dei numerosi furti. A scomparire erano soprattutto portafoglio e cellulari.

Quando sorpresi, i giovanissimi borseggiatori davano generalità false risultando non più rintracciabili e perseguibili. Lo schema era corroborato.

Pertanto le forze dell’ordine hanno iniziato le ricerche per risalare ai capi dell’associazione.

Hanno scoperto che arano tutti adulti e parenti dei piccoli operatori che lavoravano sul campo. Gli introiti consentivano il mantenimento di molte famiglie.

Pedinamenti tra piazza di Spagna, l’Altare della patria e via dei fori imperiali, insieme alle intercettazioni hanno permesso di scoperchiare la vasta associazione.