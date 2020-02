Choc a Catania: picchiano due compagne di classe e pubblicano il video del pestaggio. Denunciate due minorenni.

Pestaggio a Catania: denunciate dalla polizia postale due ragazzine.

Choc a Catania: pestaggio su due compagne di classe

Grave episodio di bullismo quello avvenuto in una scuola media di Catania. Due ragazzine minorenni hanno picchiato due compagne di classe all’uscita di scuola.

Dopodiché, come riporta anche Tgcom24, dopo aver ripreso il pestaggio con il cellulare, una di loro ha diffuso sui vari social network il video della violenta aggressione.

Il video incriminato è finito nelle mani della polizia postale, che ha denunciato le due minorenni.

Le accuse per loro sono di minacce aggravate e lesioni personali. La polizia ha denunciato le due ragazzine in stato di libertà. La più piccola, 11 anni, durante il processo sarà dichiarata non imputabile perché minore di 14 anni.

Minacce di ritorsione

A quanto pare, le due ragazzine hanno atteso le due compagne davanti all’uscita di scuola – frequentano tutte la scuola media – e le hanno picchiate, colpendole con calci e pugni.

La 14enne, che aveva ripreso tutto con il suo smartphone, ha pubblicato sui social la scena del pestaggio.

Le due avrebbero anche minacciato di ritorsione le loro vittime.

“Se mi denunci, te ne vai da Catania”

è il messaggio ritrovato nel telefonino di una delle due.

Le ragazzine picchiate sono state curate e medicate in ospedale, dove è partita la regolare denuncia ai Carabinieri.

A segnalare il grave episodio è stata la dirigente scolastica dell’istituto frequentato dalle 4 ragazze.

La Procura di Catani ha stabilito l’audizione delle 4 minorenni coinvolte nel grave episodio di bullismo. Sequestrati anche i cellulari delle ragazzine che hanno messo in atto l’aggressione. Il video del pestaggio è stato rimosso da internet.