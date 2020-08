Amici, l’ex ballerina Maria Zaffino a 42 anni si mostra senza veli – FOTO

L’ex Maestra e ballerina di Amici mostra ancora il suo fisico tonico senza alcun problema a 42 anni. Si trova al mare e si gode la vita a pieno.

Maria Zaffino è diventata famosissima ancora molto giovane grazie alla sua partecipazione come ballerina. Ora ha 42 anni ed è in formissima anche mentre si trova al mare.

Da star di Amici maestra di danza

Maria Zaffino ha iniziato la sua carriera nella scuola di Amici, noto programma di Maria de Filippi. Ora ha aperto una sua scuola di danza dove insegna come ballerina professionista. A 42 anni è sempre in formissima e sembra poco più che ventenne.

La sua scuola si chiama Zaffino e rendono felice la ballerina, che ha deciso di non lavorare più nel mondo della televisione.

Pare che le due esperienze avute le siano bastate. Dopo la scuola di amici ha affiancato Maurizio Costanza che all’epoca conduceva Domenica IN. Ora si dedica esclusivamente all’insegnamento e non si cura più del modo mediatico.

Gli apprezzamenti del pubblico

Il pubblico pare non averla dimenticata e anzi la segue molto sui suoi social, apprezzando moltissimo i suoi scatti condivisi sul profilo ufficiale Instagram. L’ultimo la ritrae di spalle mentre è in topless al mare.

Ha lunghi capelli, biondi e osserva l’orizzonte e non direttamente chi le sta scattando la foto. Ha la pelle molto abbronzata e non si nota alcun tipo di laccetto. Questo fa pensare che sia in topless.

La foto ha un’enigmatica didascalia, nella quale si fa riferimento all’orizzonte che insegna sempre qualcosa. In moltissimi hanno apprezzato, compresi alcuni vip della TV come la corteggiatrice Claudia Dionigi, attuale fidanzata di Lorenzo Ricciardi.