Piazza San Pietro, urla “Allah Akbar” e poi ‘si da fuoco’: panico e paura tra la gente

Tentata strage in Piazza San Pietro, dove un uomo si da fuoco dopo aver urlato “Allah Akbar”. Ma cosa aveva intenzione di fare? Ecco i dettagli

Grande paura in Piazza San Pietro per un uomo apparentemente voleva fare una strage e impanicare tutte le persone presenti. Vediamo insieme i dettagli della strana faccenda.

Il gesto dell’uomo che ha urlato “Allah Akbar”

Che oramai si viva in un clima di totale tensione è risaputo, ma ogni gesto delle persone viene visto come un attacco di possibile terrorismo.

Ed è proprio quello che è accaduto ieri a Roma, quando un uomo gira per il luogo di culto storico con aria indifferente. Scruta i turisti e cerca un posto tra i più affollati.

Dopo pochi attimi ha iniziato a diventare nervoso, agitandosi e guardandosi intorno come se stesse per fare qualcosa di definitivo. Secondo le testimonianze e i filmati delle videocamere di sorveglianza, si è messo a correre verso il colonnato dove ha iniziato ad urlare per due volte:

“allah akbar!”

Come spiega l’Ansa, l’uomo ha urlato queste parole davanti a tantissimi turisti che si sono voltati a guardarlo pensando in una strage imminente.

L’intervento della Polizia e il fermo

L’uomo indossava uno zaino e il suo gesto di cercare di darsi fuoco è stato interpretato, come se volesse far scoppiare una bomba. L’intervento della Polizia è stato immediato, fermando l’uomo prima che compisse qualsiasi cosa avesse in mente.

Iracheno e richiedente asilo girovagava per la città con accendino e zaino. Una volta fermato dagli agenti ha continuato a formulare frasi sconnesse ed è stato accompagnato in Commissariato così da riportare la situazione alla normalità.