Piattaforma Rousseau, record di partecipazione. Di Maio: “E’ un buonissimo risultato”

La piattaforma Rousseau sta dando i suoi frutti e tutti gli esponenti del M5s si reputano soddisfatti. Ecco come sta procedendo

Luigi Di Maio ha dato il via alla Piattaforma Rousseau questa mattina dalle nove sino alle diciotto, al fine che gli iscritti potessero dare la loro opinione in merito alla coalizione.

Come procede il voto sulla piattaforma?

C’è grande fermento e grande entusiasmo per la partecipazione degli iscritti alla piattaforma, con una votazione che ha superato i 56mila voti:

“un record mondiale”

Come definito da Casaleggio jr, che esulta vista la grande aspettativa e la risposta di impatto positiva da parte degli utenti. Non solo una domanda secca, netta ma anche tutto il programma che i pentastellati così che fosse tutto quanto trasparente.

Casaleggio si reputa molto soddisfatto del risultato, considerandolo ottimo in merito alla partecipazione per una votazione politica – molto importante per il Paese:

“questa è la dimostrazione di democrazia diretta. il m5s è l’unica forza politica che fa partecipare il paese a scelte così importanti”

Luigi Di Maio non pensava ad una affluenza così corposa e ha confermato di aver votato, nonostante non voglia dire per quale risposta – mantenendo il riserbo sino alla fine.

Nonostante questo alcuni esponenti politici del M5s ammettono di aver votato No, sperando di non andare incontro a questa coalizione e di portare gli italiani al voto.

Matteo Renzi si è espresso sulla votazione, sottolineando: