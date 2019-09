Piattaforma Rousseau, 79,3% via libera con il Pd. Di Maio: “Un Governo più solido con partner ideali”

La piattaforma Rousseau si è espressa e gli elettori hanno votato con un 79,3% dei voti a favore della coalizione. E ora cosa succede?

Come voleva Di Maio gli elettori della Piattaforma Rousseau hanno espresso il loro parere e ora si può dare il via libera, alla coalizione con il Pd del Governo Conte Bis.

I risultati dopo la votazione degli iscritti

Tutti gli iscritti da almeno sei mesi hanno potuto esprimere il loro voto, attraverso una semplice risposta alla domanda cliccando su SI oppure su NO.

I risultati pubblicati hanno dato seguito al 79,3% con il SI mentre il 20,7% ha votato per il NO. In totale ci sono stati 74.634 votanti con un risultato storico, come definito ieri verso metà votazione – dove gli iscritti votanti erano già in parecchi.

Una maggioranza importante che desidera quindi si vada avanti con la coalizione insieme al Pd, in questo nuovo Governo Conte – nonostante la maggior parte degli utenti desidererebbe esprimere il proprio giudizio con il voto.

Questo dovrebbe essere l’ultimo ostacolo da superare per il M5s, con uno spread che ha premiato questa strada facendo capire che i mercani apprezzino maggiormente un governo europeista.

Le parole di Luigi Di Maio

Luigi Di Maio soddisfatto del risultato:

“si tratta di un voto plebiscitario”

Evidenziando di quanto sia potente e importante una democrazia diretta, garantendo una legislatura pari a 5 anni senza alcun intoppo:

“spero che il governo che sta nascendo sarà più solido e con partner più leali del precedente”

Anche Zingaretti sembra essere soddisfatto e si rivolge al futuro: