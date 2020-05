Piante resistenti, ecco quelle a prova di freddo e sole

Non hai il pollice verde? Niente paura ecco le piante resistenti a caldo e sole da mettere sul tuo balcone per creare un angolo green.

Abbiamo selezionato per te le piante resistenti da esterno anche se hai il pollice nero.

Una piccola oasi in balcone

Le piante resistenti ti aiuteranno ad avere un balcone verde e profumato anche se non hai tempo per prendertene cura. Abbiamo selezionato per te le piante che meglio sopportano il caldo ed il freddo.

Del resto, non sempre è colpa di chi se ne prende cura. Con il cambiamento del clima non è escluso che ci siano repentini cambi di temperatura sia d’inverno che d’estate. In inverno ci può essere umido mentre in estate tanta siccità.

Le piante resistenti

La prima pianta che ti suggeriamo è la Trachelospermum jasminoides ovvero il gelsomino sempre verde. Si tratta di uno dei rampicanti più popolari in Italia che resiste a caldo e freddo ripagando con fiori abbondanti e profumati. Può coprire efficacemente grate, inferriate ed archi. L’unica cosa che devi assicurargli è un vaso capiente.

La seconda pianta è l’Abelia x grandiflora, un arbusto dalle foglie arrotondate dai colori caldi. Verso luglio regala a chi la cura dei fiori dalla forma a campana dal profumo delizioso. Tollera bene freddo e caldo secco.

La terza è una pianta grassa facile da coltivare, il Sedum che si adatta anche ai giardini rocciosi. Generalmente, fiorisce in autunno e sta bene in inverno, con il freddo, come pure in estati calde e senz’acqua. Cambiano le tonalità di fiori e foglie, perciò, si può scegliere.

Contrariamente a quello che si crede, anche la regina incontrastata del giardino richiede poca cura. Stiamo parlando della rosa, una pianta che resiste a molte avversità. Ci hai mai fatto caso che lungo le strade urbane, spesso, fioriscono abbondanti spontaneamente? Non ti resta che scegliere la tipologia e la colorazione. Le loro bacce colorate abbelliranno il tuo terrazzo anche in inverno.