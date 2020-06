Piante per la camera da letto, quali sono quelle da preferire

Le piante perfette per la camera da letto sono quelle in grado di purificare l’aria ma anche di assorbire le radiazioni elettromagnetiche. Vediamo quali sono.

Le piante per la camera da letto devono possedere delle proprietà benefiche per la nostra salute.

Quali scegliere e perché

Le piante possono essere usate per arredare ed abbellire anche la nostra camera da letto. In più, però, possiamo scegliere delle piante in grado di avere anche degli effetti benefici sulla nostra salute.

In passato, si credeva che le piante non dovessero essere posizionate in camera da letto. Questo a causa della produzione, da parte loro, di anidride carbonica. In realtà, la loro produzione è irrisoria e, piuttosto, producono più ossigeno. In questo modo, anche in camera da letto, le piante possono purificare l’aria.

Le piante, infatti, assorbendo l’anidride carbonica, rendono l’ambiente più confortevole anche quando si dorme. Del resto, un’elevata concentrazione di anidride carbonica può essere la responsabile di molti dei nostri mal di testa.

Tipologie

Orchidea

L’orchidea è una pianta molto elegante, dai fiori che ricordano le farfalle. Necessita di poca acqua ed è facile da coltivare. Unica condizione: l’esposizione costante alla luce diretta. Tra le proprietà dell’orchidea spicca quella di depurare l’aria anche dalla formaldeide. Quest’ultimo è un inquinante particolarmente diffuso nelle case, che può irritare le mucose del naso e degli occhi.

Aloe vera

Oltre alle varie proprietà ben note del gel estratto dalla pianta di aloe, le sue foglie sono in grado di indicare biologicamente la qualità dell’aria. Inoltre, rimuove le tracce di formaldeide, ammoniaca, xilene e toluene presenti nell’aria.

Spatifillo

Con i suoi fiori bianchi che ricordano le calle, lo spatifillo assorbe alcuni elementi presenti nell’aria. Tra questi: metanolo, benzene, acetone, formaldeide, ammoniaca e tricloroetilene.

Maranta

Le sue piante che vanno dal verde al grigio con note di rosso porpora sono in grado di filtrare l’aria sapientemente. Inoltre, è ideale anche per assorbire le onde elettromagnetiche.