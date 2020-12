Piantare alberi in città aiuta a combattere lo smog ed il surriscaldamento globale. Ma qual è il posto giusto per piantarli? Te lo spiega un tool di Google.

Per aiutarci a piantare alberi nel posto perfetto, ci aiuta Tree Canopy, il nuovo tool lanciato da Google.

Un tool di Google

Piantare alberi non serve soltanto al pianeta ma anche a noi. Soprattutto in città, infatti, mancano sempre di più e isole verdi, con piante, arbusti ed angoli dove ossigenearsi, in particolare in estate. Gli alberi aiutano contro il surriscaldamento e contro lo smog di cui le nostre città sono ormai sature.

Purtroppo, per piantare alberi i comuni hanno bisogno di risorse economiche e, non tutti, sono in grado di sostenere una tale spesa. Perciò, è scesa in campo Google con il tool Tree Canopy Lab. Si tratta di un portale che somiglia al fratello Google Maps. Infatti, l’obiettivo è mostrare le aree cittadine più verdi e quelle più grigie.

Dove è attivo il servizio

Al momento, questa utilissima risorsa, si può utilizzare soltanto a Los Angeles, negli Usa. Non è escluso che venga esteso anche ad altre città del mondo. I governi locali possono candidarsi compilando un form in internet.

Si possono, dunque, individuare i quartieri dove le aree verdi mancano quasi del tutto. Grazie a Canoby, su Los Angeles, si è potuto osservare che la metà della popolazione vive in aree dove gli alberi che fanno ombra sono meno del 10%

Il tool di Google appartiene alla Environmental Insights Explorer (EIE) che è attiva dal 2018. L’obiettivo è aiutare le metropoli e le città a ridurre inquinamento ed emissioni di carbonio, nei prossimi 20 anni.

Le immagini di cui si serve il tool sono state raccolte nelle stagioni quali primavera, estate ed autunno, quando le fronde degli alberi e le aree verdi sono più visibili. Le foto sono a colori e vengono elaborate con intelligenza artificiale.