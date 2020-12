Piano vaccini, in arrivo le prime somministrazioni

Ecco le dosi di vaccini che arriveranno in Italia e come saranno distribuite. L’obiettivo è vaccinare 30 milioni di persone in 7 mesi.

Il piano strategico dell’Italia riguardo la distribuzione dei vaccini era già stato presentato in Parlamento dal ministro della Salute Roberto Speranza. Adesso grazie alla presidenza del Consiglio dei ministri, insieme al ministero della Salute, all’Iss, l’Aifa e l’Agenas il tutto è divenuto ufficiale ed è stato messo nero su bianco.

La distribuzione dei vaccini inizierà a gennaio 2021

In primis all’interno del documento ci viene ricordato come l’Italia, secondo le guide dell’Unione Europea, abbia acquisto i vaccini da diverse case farmaceutiche. I vaccini, quindi, saranno distribuiti agli stati in base alla propria popolazione a partire dal gennaio 2021.

A decidere i vari punti di somministrazione sarà la Regione, la quale però potrà appoggiarsi al coordinamento nazionale presso il ministero della Salute, a cui parteciperà anche il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus.

I primi vaccini a raggiungere l’Italia dovrebbero essere il Pfizer- BioNtech e successivamente quello di Modena. Ad essere stati maggiormente comprati dall’Unione Europea e che quindi arriveranno in maggiori dosi anche in Italia sono però i vaccini di Astra Zeneca.

Ad avere la precedenza saranno gli operatori sanitari

Passando alle prime vaccinazioni, quest’ultime verranno effettuate in primis agli operatori sanitari, successivamente agli ospiti delle case di cura ed infine alle persone con più di 80 anni. Subito dopo gli over 60, gli insegnanti ed il personale scolastico e le persone a forte rischio.

Al momento, a livello regionale, sarebbero già stati individuati diversi punti di somministrazione ed un buon numero di persone da vaccinare. Alcune regioni, inoltre, avrebbero iniziato le procedure per l’acquisto degli ultra congelatori per contenere il vaccino. Ricordiamo, infatti, come il Pfizer si debba conservare ad una temperatura di -70 gradi.

Infine per prenotarsi per una vaccinazione basterà fare richiesta tramite app o chiamare telefonicamente il numero verde nazionale.