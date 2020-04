Carolyn Smith si è concessa ad una lunga intervista intervista al settimanale Di Più Tv. La giudice di Ballando con le Stelle disperata: ‘Piango tutti i giorni’

Carolyn Smith, celebre giudice del talent condotto da Milly Carlucci, ha rotto il silenzio prestandosi recentemente ad una lunga intervista al settimanale Di Più Tv.

La coreografa, la quale da tempo combatte contro il cancro, si è raccontata in questi giorni difficili alla rivista di Signoretti. Lo sfogo doloroso: ‘Piango tutti i giorni’. Scopriamo maggiori dettagli.

Carolyn Smith, si sfoga al settimanale Di Più Tv

La giudice di Ballando Con le Stelle nella sua lunga intervista al magazine diretto da Riccardo Signoretti, ha parlato innanzitutto di questo periodo che sta affliggendo il mondo intero, la Pandemia che da quasi due mesi ha messo l’Italia in quarantena.

Carolyn Smith, ammette che non passa giorno in cui non pianga per tutti coloro che in questa guerra silenziosa stanno perdendo la vita, ciò nonostante bisogna farsi forza e ‘reagire’:

‘Piango tutti i giorni per le vittime del Coronavirus, ma dobbiamo reagire’

ha ammesso la coreografa.

‘Ho dovuto fare i conti con molti problemi’

L’intervista prosegue e Carolyn Smith parla del futuro del talent di Milly Carlucci asserendo che questo per ragioni di sicurezza è stato chiaramente rimandato all’autunno in una serata tra il lunedi e il venerdì.

Poi sulla Rai, ammette che il Colosso sta comunque cercando di gestire al meglio la situazione e l’avvio dei palinsesti al fine di tutelare l’intero staff, dal primo all’ultimo membro.

E ancora rivela, che in questo periodo di quarantena si è trovata a far fronte a numerose problematiche. In primis, è rimasta a Roma da sola per un pò, perchè qui si sottopone alla chemioterapia:

‘In questo periodo mi sono trovata da sola a Roma a vivere la quarantena e a dover affrontare situazioni complicate’

Dopo essere stata a lungo a Roma, pare che il marito l’abbia raggiunta li per riportarla a casa sua, a Padova, ha concluso Carolyn Smith.