Ha sfoderato tutta la semplicità che le è rimasta, come fosse un utile antidoto alle malelingue, la conduttrice Alessia Marcuzzi. È questa la sintesi dell’intervista-fiume rilasciata dalla quarantasettenne romana a Chi, noto settimanale di Alfonso Signorini.

Alessia Marcuzzi ha condiviso con i lettori del magazine Chi le molteplici sfaccettature della sua carismatica personalità. Sebbene possa apparire come una donna vulcanica e imperturbabile, la conduttrice Mediaset ha ammesso dei crolli psicologici:

“Non sono così sicura di me, sono tanto fragile, anche se gli altri non lo vedono (…) Sono una che sorride sempre, non chiedo mai aiuto, piuttosto mi chiudo in camera e piango da sola“