Piangere fa bene: ti fa perdere peso e ti disintossica, ecco il motivo

Sai che piangere ti fa perdere peso e ti disintossica? Ecco perché.

iangere fa bene alla salute? Il pianto è la risposta naturale dell’uomo al dolore, allo stress, alla tristezza e alla felicità.

Secondo il dott. Aaron Neufeld del gruppo optometrico Los Altos, ci sono tre tipi di lacrime chiamate lacrime basali, riflesse e psichiche.

Le lacrime basali sono considerate le “lacrime funzionali di base” perché mantengono i nostri occhi umidi.

Le lacrime Reflex o le “lacrime di irritazione” sono causate da stress ambientali come raffiche di vento e fumo.

Le lacrime psichiche, d’altra parte, sono quelle associate ai sentimenti e alle emozioni individuali.

Piangere fa perdere peso: lo studio

Un recente studio dimostra che il pianto emotivo ti aiuterà a perdere peso perché è collegato agli ormoni che aumentano il livello di cortisolo, che viene indotto quando hai trattenuto le emozioni.

È un dato di fatto: un biochimico di nome William Frey ha persino scoperto che le lacrime indotte dallo stress rimuovono molti tipi di sostanze tossiche dal corpo.

In base a queste scoperte, lo studioso ha quindi concluso che il pianto è un processo escretore che rimuove tali sostanze che possono accumularsi durante i periodi emotivi e stressanti.

In risposta a ciò, il nostro corpo non può probabilmente immagazzinare più grasso poiché hai già rilasciato gli ormoni stressanti, proprio piangendo.

Tuttavia, lo studio ha aggiunto che le lacrime scatenate da emozioni vere avranno effetto solo con questo beneficio.

Gli scienziati hanno anche consigliato di versare le lacrime dalle 19 alle 22 perché è il momento migliore in cui puoi piangere per i film tristi o le relazioni interrotte.

A nessuno piace davvero piangere, ma un buon pianto è in realtà favorevole per tutti. Quindi prepara i tuoi fazzoletti, le canzoni più tristi che conosci per liberarti da tossine e grasso in più.