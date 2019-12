Piangere dopo l’amore: succede alle donne, ma sai perché?

Piangere dopo l’amore? Si tratta di un fatto reale e accade alle donne che versano lacrime dopo il sesso.

Un sondaggio online su 230 studentesse del college ha rivelato che quasi la metà di loro – il 46 percento – ha sperimentato disforia postcoitale o tristezza post-sesso, almeno una volta nella vita.

Lo studio

Il piccolo studio è stato pubblicato sulla rivista Sexual Medicine, con l’avvertenza che molto più lavoro deve essere fatto per comprendere questo fenomeno poco ricercato.

E poiché la maggior parte delle partecipanti erano donne bianche con un’età media di 25 anni, i risultati non sono generalizzabili ad una popolazione più ampia.

Studi precedenti sull’argomento, che impiegano metodi di misurazione diversi tra i diversi tipi di donne, hanno stimato che tra il 7,7 e il 32,9% delle donne ha sperimentato la PCD almeno una volta nella vita.

Le donne che soffrono di disforia postcoitale possono diventare tristi, piangere o provare ansia o aggressività dopo aver fatto sesso.

Tristezza post-sesso, gli studi sono attendibili?

Anche questi studi sono intriganti in un’area di disfunzione sessuale che non viene spesso discussa, non c’è accordo su ciò che provoca esattamente la tristezza post-sesso.

Un ricercatore descrive tale condizione come irritabilità e “pianto senza motivazioni” dopo il sesso o un orgasmo.

Altri stanno studiando la debole correlazione tra abuso sessuale infantile e disforia in età adulta.

Per la maggior parte di chi lo sperimenta, tuttavia, il trauma passato non ha nulla a che fare con le lacrime sul cuscino.

Alcuni ipotizzano che la corsa degli ormoni che inondano il tuo corpo durante il rapporto sessuale potrebbe essere la causa.

Altri, invece, ipotizzano che possano essere da biasimare le emozioni intense.

Il brivido della vicinanza e dell’intimità con il tuo partner potrebbe essere così intenso che interrompere la connessione dopo il sesso potrebbe essere travolgente.

In alternativa, il bagliore dopo il sesso a letto potrebbe essere una delle uniche volte in cui ti senti abbastanza sicuro da esprimere stress e ansia per le altre cose che accadono nella tua vita.

È noto che anche gli uomini hanno versato qualche lacrima dopo il sesso.

Se piangi dopo il sesso ti capita regolarmente, gli esperti di sesso concordano su cosa fare.

Spiega al tuo partner che questo è solo qualcosa che accade dopo l’orgasmo e non ha nulla a che fare con loro o con la loro performance.