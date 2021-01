Piacenza, insegnante inaugura il Tg delle buone notizie

A Piacenza, dalla mente dell’insegnante Roberto Lovattini, nasce il primo Tg delle buone notizie. L’obiettivo dell’originale progetto, infatti, sarebbe quello di diffondere lezioni di positività ed educazione civica.

Un vero e proprio contenitore social di buoni esempi che mira a raccontare testimonianze incoraggianti o semplicemente buone notizie come possiamo vedere dalla pagina ufficiale dell’iniziativa.

“Propongo un ciclo di lezioni per aiutare i docenti a lavorare in classe sulle notizie positive. Un’infanzia sana ed equilibrata necessita di un ambiente proiettato a un futuro migliore, per diventare consapevoli che il mondo può cambiare con il contributo di tutti”.