Piacenza, donna morta tra rifiuti e degrado: indagati i due figli

La vittima è stata trovata senza vita la sera del 6 dicembre nella sua abitazione di Lugagnano, nel piacentino.

Aperta un’inchiesta: indagati i due figli della vittima di 45 e 47 anni. L’accusa è di abbandono di persona incapace.

Donna trovata senza vita nel suo appartamento

Era stata trovata senza vita nel suo appartamento la sera del 6 dicembre scorso. Il corpo senza vita si trovava nella camera da letto, immerso tra i rifiuti.

Stando alle prime analisi, il decesso della vittima dovrebbe essere avvenuto per cause naturali. La donna era infatti malata da tempo, ma sulla sua morte è stata aperta un’inchiesta.

Indagati i due figli per abbandono di persona incapace

Come riferisce anche l’Ansa, per la morte della signora risultano ora indagati i due figli, di 45 e 47 anni rispettivamente, che l’avrebbero completamente lasciata al suo destino, senza occuparsi minimamente di lei.

L’accusa per entrambi è infatti di abbandono di persona incapace.

I due figli avrebbero lasciato morire la loro madre nel degrado e nell’incuria, senza minimamente preoccuparsi della sua malattia.

A trovare il corpo della donna era stato il figlio convivente. In mattinata aveva allertato il servizio sanitario, per chiedere una bombola di ossigeno per la madre.

In serata ne aveva poi denunciato il decesso ai sanitari. Quando il medico curante è giunto nell’abitazione della signora, ha notato lo stato di incuria dell’appartamento, tanto che cucina e bagno erano praticamente inutilizzabili.

Il medico ha quindi allertato i carabinieri, che hanno effettuato immediatamente un sopralluogo.

Intanto, sul corpo della vittima è stato disposto l’esame autoptico, per accertare le cause del decesso. Dai risultati dell’autopsia, potrebbe quindi aggravarsi la posizione dei due figli, che al momento risultano soltanto indagati.