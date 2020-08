Petrolio: la IEA taglia le stime sulla domanda mondiale

La International Energy Agency (IEA) ha rivisto a revisionato le stime sulla domanda globale di petrolio a causa della lenta ripresa del traffico aereo.

I tecnici IEA hanno ridotto le stime per quasi tutti i trimestri da qui al termine del 2021, con la seconda metà del 2020 che è stata contraddistinta dagli interventi più incisivi.

L’IEA Oil Market Report (OMR) è una delle fonti di dati, previsioni e analisi più autorevoli e tempestive al mondo sul mercato petrolifero globale, comprese statistiche dettagliate e commenti su offerta, domanda, inventari, prezzi e attività di raffinazione di petrolio. come commercio di petrolio per IEA e per selezionati paesi non IEA.

Petrolio: in aumento l’offerta, in calo la domanda

L’offerta mondiale di petrolio è aumentata di 2,5 mb / g a 90 mb / g a luglio dopo che l’Arabia Saudita ha terminato il suo taglio volontario di 1 mb / g, gli Emirati Arabi Uniti hanno superato l’obiettivo OPEC + e la produzione statunitense ha iniziato a riprendersi.

Mentre l’OPEC + riduce i tagli di quasi 2 mb / g questo mese e altri produttori ripristinano il volume chiuso, la compensazione per la precedente sovrapproduzione OPEC + potrebbe mantenere stabile l’offerta mondiale ad agosto.

L’offerta globale sembra destinata a diminuire di 7,1 mb / g nel 2020 e aumentare di 1,6 mb / g l’anno prossimo.

La domanda globale di petrolio dovrebbe essere di 91,9 mb / g nel 2020, in calo di 8,1 mb / g a / a.

È stata ridotta la previsione per il 2020 di 140 kb / g, il primo downgrade in diversi mesi, riflettendo lo stallo della mobilità poiché il numero di casi di Covid-19 rimane elevato e la debolezza nel settore dell’aviazione.

La domanda petrolifera cinese è in forte ripresa, con un aumento di 750 kb / giorno a giugno.

È stata rivista al ribasso la stima della domanda globale per il 2021 di 240 kb / die a 97,1 mb / g, principalmente a causa della debolezza del settore dell’aviazione.