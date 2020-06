Petritoli, il borgo in affitto low cost per le vacanze comunitarie

Petritoli è un borgo marchigiano medievale, che si può affittare in forma comunitaria ad un prezzo contenuto. Scopriamo in cosa consiste questo processo.

Petritoli è un bellissimo borgo medievale che si trova nelle Marche. Potrete affittare questo borgo ad un prezzo veramente contenuto a settimana, per poter passare la vacanza. Se come me il vostro sogno è sempre stato quello di poter vivere in un piccolo borgo medievale, potrete visitare questo borgo marchigiano e godervelo in solitaria. Petritoli si trova a metà strada tra il mar Adriatico e le montagne.

Il progetto per affittare il tuo borgo

Potrete approfittare del progetto Rent Your Own Village cioè affitta il tuo paese. Potrete quindi godere di una bellissima vacanza comunitaria, a basso costo. Potreste avere a vostra disposizione un intero borgo medievale italiano, in base al periodo scelto e dal tipo di alloggio prescelto.

Il borgo è in grado di ospitare in totale poco più di 200 persone, che possono alloggiare in oltre 90 camere da letto che si trovano in appartamenti vacanza, Bed & Breakfast, ville e hotel tradizionali. È sicuramente una forma di turismo sostenibile e diffuso, che vede come pubblico grandi gruppi. Sono pensati per esempio per eventi aziendali oppure celebrazioni con moltissimi invitati (pensiamo a matrimoni). Gli ospiti potranno vivere come se fossero residenti del borgo, vivendo come se fossero in una comunità di paese, che conserva un fascino tutto antico.

Non solo grandi gruppi, ma possiamo muoverci anche da soli o con la famiglia. Nel borgo di Petritoli ci sono numerose attività per soddisfare i 2.000 abitanti che risiedono principalmente nel centro storico. Numerose attività sono presenti come ristoranti, bar, cantine, negozi e supermercati, tutti raggiungibili muovendoci semplicemente a piedi.

A Petritoli non servono mezzi per muoversi, dato che è meglio muoversi a piedi. Potrete passeggiare nei giardini panoramici, nei vigneti oppure visitare il teatro barocco, entrare in cantine d’epoca romana ancora in attività oppure visionare antichi affreschi nei palazzi. Il borgo di Petritoli è per questo motivo una destinazione unica, insolita e nel contempo molto innovativa.