Il profilo del più giovane candidato dem in corsa alla Casa Bianca per le elezioni Usa: chi è Pete Buttigieg, il politico gay che sfiderà Trump

Pete Buttigieg correrà alle possime elezioni Usa. Chi è il giovane favorito dei dem?

Chi è il candidato che sfida Donald Trump?

Pete Buttigieg sfiderà Donald Trump alle prossime elezioni presidenziali. Il candidato sostenuto dai dem che, a soli 37 anni, correrà per la presidenza alla Casa Bianca, sembra avere già l’elettorato dalla sua parte.

Dal 2011, Pete Buttigieg è il sindaco di South Bend, la cittadina in cui è nato, nell’Indiana. Parla 7 lingue, dichiaratamente gay, il candidato si è laureato ad Harvard.

È figlio di un professore maltese, scomparso un anno fa, e ha fatto coming out durante l’ultima campagna per la rielezione a sindaco.

Nel 2018 si è sposato con un insegnante 29enne, Chasten, conosciuto su un’app di incontri. Dopo il matrimonio l’insegnante ha preso il cognome di Buttigieg.

Oltre all’inglese e al maltese, parla norvegese, italiano, francese, spagnolo ed il dialetto dari, imparato durante il periodo trascorso in Afghanistan.

Gli altri candidati

Sono cinque le donne già in corsa per la sfida del 2020 contro il presidente Donald Trump: Kirsten Gillibrand, Kamala Harris, Amy Klobuchar, Elizabeth Warren e Tulsi Gabbard.

La Klobuchar sembra essere la favorita, per quella sua tendenza democratica non troppo a sinistra. La Harris ha dalla sua parte le minoranze e i voti dei liberali. Elizabeth Warren è la preferita dalla parte più a sinistra del partito democratico. Tulsi Gabbard ha prestato servizio in Iraq ed è la più vicina ai repubblicani. La Gillibrand si è schierata a favore del #metoo, giocandosi gli elettori di Clinton, che ha duramente criticato per il caso Lewinsky.

Gli uomini in corsa alle presidenziali sono il senatore Cory Booker, Julian Castro che ha lavorato per Barack Obama. John Delaney e Andrew Young sembrano gli anelli deboli del gruppo, mentre Pete Buttinieg è già in testa nei sondaggi con il 24% dei voti.