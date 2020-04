Pesce d’aprile, che cosa significa? Tradizioni e storia del giorno degli scherzi

Il 1° di questo mese è famoso per essere dedicato al pesce d’aprile, ma non tutti conoscono la storia e le tradizioni di questa giornata dedicata agli scherzi!

Nonostante sia un periodo molto complicato, nulla vieta di scoprire la vera storia e le tradizioni del pesce d’aprile e, magari, organizzare qualche scherzo all’interno delle mura di casa.

Pesce d’aprile, che cosa significa?

Siamo abituati a passare questa giornata ad organizzare scherzi divertenti o a leggere sui social storie bizzarre che poi risultano essere false. Quest’anno vista la quarantena e la pandemia da coronavirus, tutto sarà – giustamente – sottotono, ma è possibile che qualche scherzo innocente organizzato tra le mura di casa venga architettato dai più piccoli.

Cercando però il significato e il perché di questa giornata, si nota che nessuno sembra riuscire ad identificare la sua nascita o la sua creazione. Tra le varie ipotesi – come evidenzia anche Focus – si trova una collocazione nella Francia del XVI secolo. Nel calendario di quel periodo l’anno nuovo si festeggiava tra il 25 marzo e il 1° aprile: in questo giorno si festeggiava con brindisi, ricchi banchetti e scambio di regali tra risate e felicità.

Tutto cambia con il calendario gregoriano e con il capodanno che arriva al 1° gennaio, anche se sembra che questa novità non sia stata subito capita da tutti quanti. La maggior parte degli abitanti dei vari paesi – a volte per ignoranza e a volte per amore delle tradizioni – continuarono a festeggiare questo giorno senza mai cambiare. Per questo motivo furono etichettati come gli sciocchi di aprile (April Fools’ Day).

Perché è stato scelto il pesce per il 1° aprile?

Un animale così elegante e silenzioso, come può essere il simbolo di scherzi e risate? Sempre secondo la storia, bisogna fare un passo indietro sino all’epoca di Cleopatra.

Proprio lei organizzò uno scherzo all’amante Marco Antonio durante una gara di pesca. Non volendo essere umiliato e sconfitto, Marco Antonio chiese ad uno schiavo di attaccare i pesci all’amo: Cleopatra – scoperto tutto l’inganno del suo amante – gli fece uno scherzo, attaccando così un amo gigantesco con un pesce finto e vestito di pelle di coccodrillo. Uno scherzo che passò alla storia e potrebbe averci portato sino a qui!