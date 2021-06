Perugia, tragico incidente in scooter nella notte: muore ragazzo di 16 anni

Il giovane avrebbe perso il controllo del proprio ciclomotore andando a schiantarsi su un muretto di un’abitazione.

Un altro drammatico incidente stradale si è consumato nella notte. A perdere la vita nel sinistro è stato un giovane di soli 16 anni, caduto dal proprio scooter nel quartiere Ponte d’Oddi di Perugia mentre tornava a casa.

Quello di Perugia è l’ennesimo incidente stradale che coinvolge un giovanissimo

Nonostante l’arrivo tempestivo del 118, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Le ferite riportate in seguito alla caduta dallo scooter su cui viaggiava, infatti, sarebbero state troppo gravi.

Sul luogo dello schianto, inoltre, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia municipale, chiamati a ricostruire le dinamiche dell’incidente. Quest’ultimi avrebbero stabilito come il giovane ha perso il controllo del ciclomotore andando a colpire un muretto di un’abitazione della zona.

L’incidente, consumatosi verso le 23 e 30 della notte fra il 14 ed il 15 giugno, ha lasciato a pezzi l’intera famiglia ed i cittadini di Perugia. Al momento dell’impatto, inoltre, avvenuto in strada Ponte d’Oddi all’altezza dell’incrocio con via Gemelli, il giovane stava tornando a casa.

Leggi anche —> Ca’ Noghera, un terribile incidente stradale toglie la vita ad un 74enne

Ancora da stabilire le cause che hanno fatto perdere il controllo dello scooter al 16enne

L’abitazione dove il 16enne viveva insieme alla sua famiglia, infatti, non era lontana dal luogo del sinistro. Ancora incerta, invece, la causa che ha portato il ciclomotore a sbandare.

Proprio sulle cause dell’incidente, infatti, stanno ancora indagando le forze dell’ordine che dopo aver compiuto tutti i rilievi nella notte, sono tornati questa mattina per effettuare ulteriori accertamenti e chiarire al 100% i motivi che hanno portato alla tragica scomparsa del ragazzo.

Leggi anche —> Pescara: muore a 22 anni in un incidente stradale mentre va a lavoro